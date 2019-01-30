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網問「28歲男人」該有什麼成就？　有人買透天厝有人騎破舊125

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▲▼江宏傑。（圖／翻攝自微博／江宏傑）

▲網友詢問1990年出生28歲的男人該有什麼樣的成就，江宏傑也差不多是這個年紀的人。（圖／翻攝自微博／江宏傑）

記者林彥臣／綜合報導

1990年世代的「大師兄」 現在也已經28歲，或許還稱不上是社會上的中流砥柱，但也該算是小有成就的階段，就有網友在PTT八卦板上詢問1990年出生28歲的男人該有什麼成就，引發網友熱議。

網友在八卦板上詢問表示，八卦版這邊總是有許多年收百萬的高手，「可是小弟我只有看過負債千萬的人，很好奇為什麼大家那麼厲害？」正常28歲，畢業就靠自己住外面的人，應該要有什麼成就呢？

▲▼夏威夷,hawaii,夏威夷街景,夏威夷房子。（圖／記者盧映慈攝）

▲示意圖。有人28歲已經買到了理想中的房子。（圖／記者盧映慈攝）

就有網友在八卦板上回應指出，自己在已經任職經理，年薪200萬，訂購一間透天厝，也有一部汽車代步，有正妹女朋友，還養了一隻貓跟一隻狗。

但也有人說，認識一個就這年紀的，大學私校文組，蹲補習班洗到119（政大）文組碩士，畢業三年，現在薪水一個月34k，年終一個月，三節發禮盒，租學區套房一個月9000 存款約30萬，「這樣應該有前70%了吧」。

網友對於這樣的成就表示，「這不錯了啦，沒爸靠家裡沒開工廠」、「很強耶119文組能到34k前10%了」、「不錯了啦，有讀到碩士，我高職夜補校」、「文組前70%我信喇」。

還有人說，「我1990年的，現在月薪29K年終大概不到一個月吧，存款不到三萬塊，還死賴在台北不回南部，今年三月要結婚還只能登記不能宴客，說的上嘴的成就就只有體重快破百了而已吧，有人要幫QQ嗎？」

網友對這樣的成就表示，「有女森願意嫁給你，已經電爆板上肥宅了」、「不錯了，對得起自己，祝福你」、「恭喜有未婚妻，肥宅只有R20」。

▲▼機車族,空污,冬天,寒流,冷空氣,低溫,降溫,冷高壓,禦寒,冷氣團。（圖／記者林敬旻攝）

▲示意圖。有人表示自己28歲還是機車族。（圖／記者林敬旻攝）

還網友這樣公布自己的人生，小弟大學讀學店文組，因為太混讀了五年才畢業，退伍後全職考公職，考了三年都沒上只好去找工作，目前在餐廳當外場，月薪31K，還有15萬的學貸還沒還完，交通工具是一台15年的破舊125。

網友對這樣的成就表示，「還可以啦，健康顧好，錢慢慢賺」、「蠻可以的79年次推」、「心安理得啊，沒礙到他人XD 」、「有工作賺錢都很棒啦，總比啃老最後砍人的好」。

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關鍵字：28歲,1990年,成就,PTT,八卦,薪水,年薪

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