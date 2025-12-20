下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝　右腹刀傷、肝臟破裂

記者陸運陞、莊智勝／台北報導

凶嫌張文自製煙霧彈、手持長刀，19日傍晚於台北車站、捷運中山站、誠品南西發動隨機攻擊，最終於高處墜樓身亡，整起事件共釀成4死11傷。其中37歲的死者王男當時下班到誠品南西逛街，未料卻遭張文持刀突襲重傷身亡。檢察官今(20日)初步相驗，確認王男主要傷勢為右側腹部刀傷及肝臟破裂。

▲王男下班逛誠品南西遭張文揮刀奪命，當場倒臥在地失去呼吸心跳。（圖／記者邱中岳翻攝）

張文19日下午5時30分許先於台北車站內連續投擲多枚煙霧彈，並持刀隨機攻擊民眾，造成車站一度陷入恐慌與封鎖。約14分鐘後，張文躲入南京西路一家旅館，並於晚間6時39分許再度現身於中山站出口南京西路，以同樣手法先丟擲煙霧彈，再朝著騎士、人群揮刀，一路闖入誠品南西店，最終在警方圍捕下墜樓身亡。整起事件包含張文在內，至今一共釀成4人、11人受傷。

警方調查，其中一名37歲的死者王男當時下班到誠品南西4樓逛街，未料卻遇上張文，當場遭持刀揮砍倒地失去心跳，雖緊急送往新光醫院搶救，仍於晚間10時13分宣告死亡。

今檢察官初步相驗王男遺體，確認主要傷勢為右側腹部一刀傷及肝臟破裂，阻擋時造成右臂也有一處傷口，稍後遺體將送往殯儀館。

▲檢方抵達新光醫院，針對37歲王姓死者遺體進行相驗。（圖／記者陸運陞攝）