恐怖巧合！北捷恐攻地點「撞上漫畫劇情」　作者曝原因：幾乎一樣

▲張文在北捷台北車站M7出口投擲煙霧彈。（圖／民眾提供）

記者閔文昱／綜合報導

台北市19日接連發生北捷恐怖攻擊事件，嫌犯在台北車站及中山站一帶投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊，造成重大傷亡。事件曝光後，知名作家梁紹先（筆名LSS、粉專「LSS 毛球」）在臉書發文指出，嫌犯投擲煙霧彈的地點，竟與他過去創作的漫畫《燃燒的西太平洋》第一集中的爆炸場景位置「幾乎一模一樣」，引發網友熱烈討論，直呼毛骨悚然。

梁紹先表示，他在看到新聞後比對畫面，發現漫畫中設定的爆炸位置，是在台北車站從M7出口望向M8出口的地面區域，爆炸點位於M3出口與M8出口的軸線上、且較接近M8出口；而此次嫌犯實際投擲煙霧彈的位置，也同樣落在M3至M8出口軸線上，且接近M8，僅差別在於一個發生在地面、一個是在地下空間。

▲台北車站煙霧瀰漫。（圖／攝影中心攝)

梁紹先進一步分析，常經過北車的人都知道，M7至M3之間的B1區域人潮相對較少，具備隱蔽性，「適合做事前準備」，而只要準備完成，短時間內就能移動到北車人潮最密集的區域發動攻擊；他指出，北車人最多的地方，正是捷運淡水線與板南線交會處，這也是當初漫畫在該地點安排爆炸情節的原因。

對於現實事件與創作場景高度重疊，梁紹先也坦言感到震驚與不安，甚至反思「莫非那個地方，冥冥之中真的就是一個適合先隱蔽準備、再發動恐攻的地點？」相關發文曝光後，迅速在網路上掀起討論。

▲北車恐攻地點與漫畫劇情高度相似。（圖／翻攝自Facebook／LSS 毛球）

不少網友留言驚呼，「老師要不要改畫股票的漫畫？」、「老師你不要再畫了，或者畫之前公告半年」、「老師我真的擔心您某一天會被時空管理局找去問話」、「這巧合讓人發毛啊」、「台版辛普森嗎？」甚至有人擔心嫌犯是否曾接觸相關作品。對此，梁紹先也回應表示，自己「其實也正在擔心這一點」。