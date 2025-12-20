　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖巧合！北捷恐攻地點「撞上漫畫劇情」　作者曝原因：幾乎一樣

▲張文在北捷台北車站M7出口投擲煙霧彈。（圖／民眾提供）

▲張文在北捷台北車站M7出口投擲煙霧彈。（圖／民眾提供）

記者閔文昱／綜合報導

台北市19日接連發生北捷恐怖攻擊事件，嫌犯在台北車站及中山站一帶投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊，造成重大傷亡。事件曝光後，知名作家梁紹先（筆名LSS、粉專「LSS 毛球」）在臉書發文指出，嫌犯投擲煙霧彈的地點，竟與他過去創作的漫畫《燃燒的西太平洋》第一集中的爆炸場景位置「幾乎一模一樣」，引發網友熱烈討論，直呼毛骨悚然。

梁紹先表示，他在看到新聞後比對畫面，發現漫畫中設定的爆炸位置，是在台北車站從M7出口望向M8出口的地面區域，爆炸點位於M3出口與M8出口的軸線上、且較接近M8出口；而此次嫌犯實際投擲煙霧彈的位置，也同樣落在M3至M8出口軸線上，且接近M8，僅差別在於一個發生在地面、一個是在地下空間。

▲台北車站煙霧瀰漫。（圖／攝影中心攝)

▲台北車站煙霧瀰漫。（圖／攝影中心攝)

梁紹先進一步分析，常經過北車的人都知道，M7至M3之間的B1區域人潮相對較少，具備隱蔽性，「適合做事前準備」，而只要準備完成，短時間內就能移動到北車人潮最密集的區域發動攻擊；他指出，北車人最多的地方，正是捷運淡水線與板南線交會處，這也是當初漫畫在該地點安排爆炸情節的原因。

對於現實事件與創作場景高度重疊，梁紹先也坦言感到震驚與不安，甚至反思「莫非那個地方，冥冥之中真的就是一個適合先隱蔽準備、再發動恐攻的地點？」相關發文曝光後，迅速在網路上掀起討論。

▲北車恐攻地點與漫畫劇情高度相似。（圖／翻攝自Facebook／LSS 毛球）

▲北車恐攻地點與漫畫劇情高度相似。（圖／翻攝自Facebook／LSS 毛球）

不少網友留言驚呼，「老師要不要改畫股票的漫畫？」、「老師你不要再畫了，或者畫之前公告半年」、「老師我真的擔心您某一天會被時空管理局找去問話」、「這巧合讓人發毛啊」、「台版辛普森嗎？」甚至有人擔心嫌犯是否曾接觸相關作品。對此，梁紹先也回應表示，自己「其實也正在擔心這一點」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文行兇前折返回租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

5月大男嬰遭棄屍大排！生父與同住女涉殺人重罪「檢聲押禁見」

新店深夜火警！木材鐵皮工廠濃煙直竄　消防出動百人搶救

恐怖巧合！北捷恐攻地點「撞上漫畫劇情」　作者曝原因：幾乎一樣

張文隨機砍人徘徊店外！　星巴克、麥當勞緊急降鐵門救命瞬間曝光

停紅燈遭張文割喉亡...遇害騎士姊姊警局外痛喊「他殺了我弟弟！」

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所　刑警持搜索票等候

張文恐攻釀4死！誠品南西店宣布20日休館一天

快訊／兒犯下4死9傷恐怖攻擊！張文父母低調離開派出所

代簽助攻「鮑魚大亨」落跑　大帳房葉仲清羈押禁見

張文中山站「第一刀往他砍」！騎士脖滲血染紅白衣　騎一段倒地亡

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

中山站恐攻 傷者倒地

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

嫌犯跳樓後送醫

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

煙霧彈襲擊北車 傷者畫面

嫌犯送醫

藍白要彈劾賴清德　王世堅嘆「過了」喊話領袖應為國家隱忍

5月大男嬰遭棄屍大排！生父與同住女涉殺人重罪「檢聲押禁見」

新店深夜火警！木材鐵皮工廠濃煙直竄　消防出動百人搶救

恐怖巧合！北捷恐攻地點「撞上漫畫劇情」　作者曝原因：幾乎一樣

張文隨機砍人徘徊店外！　星巴克、麥當勞緊急降鐵門救命瞬間曝光

停紅燈遭張文割喉亡...遇害騎士姊姊警局外痛喊「他殺了我弟弟！」

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所　刑警持搜索票等候

張文恐攻釀4死！誠品南西店宣布20日休館一天

快訊／兒犯下4死9傷恐怖攻擊！張文父母低調離開派出所

代簽助攻「鮑魚大亨」落跑　大帳房葉仲清羈押禁見

張文中山站「第一刀往他砍」！騎士脖滲血染紅白衣　騎一段倒地亡

陳意涵遭搜身自爆「我是小ㄋㄟㄋㄟ」！　鍾欣凌跳舞累癱：2年運動量透支

陳美鳳爆料「方馨剃光頭」內幕！　心疼揭私下真實面：靠它找回自信

5月大男嬰遭棄屍大排！生父與同住女涉殺人重罪「檢聲押禁見」

「5個方法」找回內心安定　先安撫身體才能穩住情緒

北市突發重大砍人事件！　衛生局即刻啟動「24小時心理諮詢」

新店深夜火警！木材鐵皮工廠濃煙直竄　消防出動百人搶救

恐怖巧合！北捷恐攻地點「撞上漫畫劇情」　作者曝原因：幾乎一樣

賓士「電動豪華廂型車VLE」預告3／10亮相！車頭實拍照首度曝光

養生又養顏！冬天適合的「3款綠拿鐵食譜」　身體立刻暖起來

張文隨機砍人徘徊店外！　星巴克、麥當勞緊急降鐵門救命瞬間曝光

典典寶寶玩浴帽 社牛：可愛的姐姐看我

社會熱門新聞

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

張文行兇前折返回租屋處縱火　畫面曝光

高雄車站遭恐嚇！不明人士：12/25接力北捷案

即／張文父母離開派出所　全程不發一語

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

張文空軍退伍　疑私自練刀彈犯案

恐攻嫌一路殺上樓！麥當勞急拉鐵門近10人躲櫃台

北捷恐攻案又增1死！37歲男搶救不治

北車、中山「最新傷亡名單曝光」4死5傷

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

更多熱門

相關新聞

張文砍人徘徊店外　星巴克降鐵門自救

張文砍人徘徊店外　星巴克降鐵門自救

台北市捷運台北車站與中山站周邊19日發生重大隨機攻擊事件，男子張文先後在地下通道與站外丟擲煙霧彈、持刀傷人，隨後闖入百貨公司，最終墜樓身亡。事件引發社會高度震撼，而現場一間位於捷運站內的星巴克，因鐵捲門啟動、未讓嫌犯進入店內，引發網友熱議。

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

張文恐攻釀4死！誠品南西店20日休館

張文恐攻釀4死！誠品南西店20日休館

台北隨機砍人國際震驚　各國報導一次看

台北隨機砍人國際震驚　各國報導一次看

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

關鍵字：

北捷恐攻漫畫巧合台北車站梁紹先煙霧彈

讀者迴響

熱門新聞

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

張文行兇前折返回租屋處縱火　畫面曝光

高雄車站遭恐嚇！不明人士：12/25接力北捷案

即／張文父母離開派出所　全程不發一語

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

張文空軍退伍　疑私自練刀彈犯案

恐攻嫌一路殺上樓！麥當勞急拉鐵門近10人躲櫃台

快訊／隨機殺人第4死！中山站遭砍37歲男送新光不治

北捷恐攻案又增1死！37歲男搶救不治

北車、中山「最新傷亡名單曝光」4死5傷

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

更多

最夯影音

更多
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

嫌犯跳樓後送醫

嫌犯跳樓後送醫

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面