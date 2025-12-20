張文隨機砍人！他點名2家店「第一時間反應」可學習：非常好的範例

▲張文放煙霧彈、隨機砍人。（圖／記者陳以昇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

27歲男子張文昨（19）日在北捷台北車站、中山商圈及誠品南西店攻擊民眾，造成4人死亡。曾是警察的資深球石明謹就發文表示，這次星巴克和麥當勞是很好的範例，在事發當下就把鐵門拉下，一般的店家也可以學習，不過，如果是捷運、百貨公司，則應打開安全門，才能避免群眾逃生時發生踩踏事件。

星巴克、麥當勞拉下鐵門 阻隔危險

本站報導「張文隨機砍人徘徊店外！ 星巴克、麥當勞緊急降鐵門救命瞬間曝光」，昨日張文先後在地下通道與站外丟擲煙霧彈、持刀傷人，相關畫面在網路上流傳，就有不少網友注意到，星巴克在煙霧出現後，關下鐵捲門，阻隔嫌犯進入。

除了星巴克，也有網友透露，南西麥當勞店員第一時間拉下鐵門，讓近10人躲進櫃台避難，成功阻隔危險。

石明謹發文肯定 「星巴克跟麥當勞是非常好的範例！」

對此，曾為警察的資深球石明謹在臉書上發文表示，星巴克和麥當勞是很好的範例，在第一時間就把鐵門給拉下，推測應該是店家事先預設好的安全機制。他認為，一般店家也可以學習，在碰到任何危機時，先把門關上，再來決定下一步。

不過，石明謹也指出，若為百貨公司或捷運，則應該打開所有的閘門與安全門，然後停止電扶梯運作，這樣才可以盡快疏散，並且避免群眾在逃生時，發生踩踏事件。另外，他還提到，發生重大事件後，加強警力來維持治安很好，但台灣警力一向短缺，這些警力也是從其他地方派來的，所以勤務調動一定要注意平衡，否則可能成為歹徒犯罪的空窗。