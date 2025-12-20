誠品南西暫停營業1天！網一一點名「館內店員」道謝：收留我和兒子

▲誠品南西今日暫停營業。（圖／記者陳以昇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

27歲男子張文昨（19）日在北捷台北車站、中山商圈及誠品南西店攻擊民眾，造成4人死亡。誠品透過臉書表示，誠品生活南西今（20）日暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息。貼文底下，就有網友特別留言感謝誠品書店的店員，「謝謝你們」。

誠品透過臉書粉專「誠品生活 eslite spectrum」發文表示，感謝誠品生活南西全館的夥伴、同仁在突發事件發生時，全力配合導引疏散和緊急避難，同時安撫顧客、積極為民眾提供幫助，「讓我們整理心情後再出發，今日12/20（六）誠品生活南西將暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息，再重新迎接大家」。

誠品店員協助疏散 網友留言道謝

貼文曝光後，就有網友留言，特別感謝誠品五樓書店的店員冷靜引導，還有感謝二樓南洋餐廳的店員開門收留她和兒子，也很感謝六樓的餐廳致電關心。她也向飾品或服裝櫃的店員道謝，謝謝對方告訴自己歹徒的資訊並安撫他們，「謝謝你們」。

貼文底下，也有網友回應，「謝謝你們，看到好多有關你們引導客人的英勇事蹟，真的謝謝，請務必好好休息」、「感謝誠品南西店員臨危不亂引導我們逃生」、「辛苦了，隨著Thread上越來越多人的貼文，看到不同的櫃位、餐廳、樓管，第一時間盡可能地把客人帶去安全的地方，一樓的麥當勞也收了好多人在鐵門內避難，大家也和保全、警消間互相配合，有秩序地引導客人安全離開，真的非常棒」。