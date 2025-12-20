港珠澳大橋組件脫落　害多車爆胎「安全氣囊噴出」

▲港珠澳大橋組件脫落。（圖／翻攝facebook群組「港車北上問題組」）



文／香港01

港珠澳大橋發生多宗車輛爆胎事故。網上流傳多張圖片及影片，顯示多輛私家車沿港珠澳大橋往珠海方向行駛期間突然爆胎，需要停靠路肩等候救援，有網民更稱，車輛彈出安全氣袋，不排除爆胎期間誤撞其他硬物。往香港方向方面，司機如常行駛，駕駛期間，在對面線見到現場「9架車碌晒個窿」，警員到場跟進，片中可見，爆胎車輛司機和乘客一度下車等候。另外，網上亦流傳一張圖片，顯示大橋橋面一處伸縮縫疑有金屬組件脫落，路面出現明顯缺口，形成局部凹陷，不排除車輛輾過該處爆胎。

路政署回覆《香港01》查詢指，港珠澳大橋香港段往珠海澳門方向近䃟石灣掉頭處路面伸縮縫損毁，經初步檢查發現伸縮縫有金屬部件脫落，部分位置變形，已安排承建商到現場處理，現正進行維修並檢查路段其他伸縮縫。

路政署回覆《香港01》查詢表示，昨晚約10時，接獲報告指港珠澳大橋香港段往珠海澳門方向近䃟石灣掉頭處路面伸縮縫損毁，遂安排承建商立即到現場處理，並約在晚上11時完成圍封有伸縮縫損壞的一條行車線。

現場約有數部車輛受到事件影響，實際受影響車輛數目仍在了解中。本署經初步檢查發現伸縮縫有金屬部件脫落，部分位置變形，承建商現正進行維修並檢查路段其他伸縮縫，事件成因正在調查中。

警方表示，由本周五（19日）晚上9時至晚上10時38分，接獲7宗相關報案，私家車沿港珠澳大橋往珠海方向行駛，部份車輛爆胎，在其中一宗車禍中，有兩名乘客報稱胸口不適。

2019年1月初，3輛金巴同晚接連在港珠澳大橋香港段爆呔，偈油缸遭打穿；路政署當時指出，曾發現一塊伸縮縫損壞，有金巴懷疑駛過而受損，檢查全部同類伸縮縫後，有發現3粒螺栓未扭緊。

【本文獲《香港01》授權轉載。】