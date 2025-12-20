　
大陸 大陸焦點 特派現場

港珠澳大橋組件脫落　害多車爆胎「安全氣囊噴出」

 ▲▼港珠澳大橋組件脫落　害多車爆胎「安全氣囊噴出」。（圖／翻攝facebook群組「港車北上問題組」）
 
▲港珠澳大橋組件脫落。（圖／翻攝facebook群組「港車北上問題組」）

文／香港01

港珠澳大橋發生多宗車輛爆胎事故。網上流傳多張圖片及影片，顯示多輛私家車沿港珠澳大橋往珠海方向行駛期間突然爆胎，需要停靠路肩等候救援，有網民更稱，車輛彈出安全氣袋，不排除爆胎期間誤撞其他硬物。往香港方向方面，司機如常行駛，駕駛期間，在對面線見到現場「9架車碌晒個窿」，警員到場跟進，片中可見，爆胎車輛司機和乘客一度下車等候。另外，網上亦流傳一張圖片，顯示大橋橋面一處伸縮縫疑有金屬組件脫落，路面出現明顯缺口，形成局部凹陷，不排除車輛輾過該處爆胎。

路政署回覆《香港01》查詢指，港珠澳大橋香港段往珠海澳門方向近䃟石灣掉頭處路面伸縮縫損毁，經初步檢查發現伸縮縫有金屬部件脫落，部分位置變形，已安排承建商到現場處理，現正進行維修並檢查路段其他伸縮縫。

路政署回覆《香港01》查詢表示，昨晚約10時，接獲報告指港珠澳大橋香港段往珠海澳門方向近䃟石灣掉頭處路面伸縮縫損毁，遂安排承建商立即到現場處理，並約在晚上11時完成圍封有伸縮縫損壞的一條行車線。

現場約有數部車輛受到事件影響，實際受影響車輛數目仍在了解中。本署經初步檢查發現伸縮縫有金屬部件脫落，部分位置變形，承建商現正進行維修並檢查路段其他伸縮縫，事件成因正在調查中。

警方表示，由本周五（19日）晚上9時至晚上10時38分，接獲7宗相關報案，私家車沿港珠澳大橋往珠海方向行駛，部份車輛爆胎，在其中一宗車禍中，有兩名乘客報稱胸口不適。

2019年1月初，3輛金巴同晚接連在港珠澳大橋香港段爆呔，偈油缸遭打穿；路政署當時指出，曾發現一塊伸縮縫損壞，有金巴懷疑駛過而受損，檢查全部同類伸縮縫後，有發現3粒螺栓未扭緊。

【本文獲《香港01》授權轉載。】 

 

 
 
相關新聞

港珠澳大橋深夜塞爆疑電腦當機 港網友：是否要夾200元建設系統？　

港珠澳大橋深夜塞爆疑電腦當機 港網友：是否要夾200元建設系統？　

港珠澳大橋香港口岸昨（23）日深夜被指大排長龍，有港車北上司機回程時稱，疑口岸因電腦問題需重啟系統令過關停擺，另有司機指下午5時也有相同情況。其他網民更稱，「每個星期日都壞電腦，係咪（是不是）要夾200元建設系統呀？」不過，相關說法未獲當局證實。

港珠澳大橋今年出入境人次已破千萬　

港珠澳大橋今年出入境人次已破千萬　

替大哥圓夢！洪秀柱看「港珠澳大橋」　曝心得：深感連結同胞的決心

替大哥圓夢！洪秀柱看「港珠澳大橋」　曝心得：深感連結同胞的決心

馬英九參觀港珠澳大橋　牆上播通車宣傳片成另類「馬習同框」

馬英九參觀港珠澳大橋　牆上播通車宣傳片成另類「馬習同框」

港澳掛八號風球　港珠澳大橋臨時封閉

港澳掛八號風球　港珠澳大橋臨時封閉

