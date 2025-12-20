離死亡好近！她搭誠品手扶梯「張文在正後方」：中間沒任何人

▲張文進到誠品。（圖／記者陳以昇攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

北車、中山商圈19日發生隨機攻擊殺人案，一名女網友當晚驚魂未定地在社群發文，自己人生第一次離死亡這麼近。她回憶當天下班後，想去誠品幫媽媽買手機殼，悠閒走進賣場搭手扶梯上二樓，沒想到現場突然傳出尖叫聲，眾人慌亂往上衝，她一頭霧水之際，下一秒發現一名男子衝過來，手持超長的刀，就站在她正後方，兩人之間完全沒有任何人，讓她事後回想仍心有餘悸。

女網友在Threads還原當時場景，自己下班後想去幫媽媽挑一個新的手機殼，走進誠品後，突然一陣尖叫聲，一堆人衝上手扶梯，她不知所以便也跟著衝。接著後面一個男子衝過來，就站在她的正後方，手上還拿著一把超長的刀，「我們中間沒有任何人，我看著他、他看著我，我腦袋一片空白。」

嫌犯就在身後 驚險親歷逃亡

她坦言，自己當時是毫無危機意識地想著「他是在玩生存遊戲嗎？」「還是在角色扮演？」「剛剛尖叫是因為他嗎？」「是同夥？還是兇手？」但由於前方擠滿驚慌的人潮，她在手扶梯上根本無路可逃，只能眼睜睜看著對方揮刀大吼「上去！通通上去！」要求所有人繼續往上。她不知道為什麼沒有被砍，只能慶幸當下完全叫不出聲。

上到二樓後，她遇到三名不清楚狀況的外國女生，雖然英文不好，仍努力用簡單單字提醒「有人拿刀」。隨後她向店員示警，對方立刻反應，帶著大家衝進更衣室躲避，並安撫眾人情緒，甚至主動站在外頭引導更多人避難，讓她至今仍非常感謝那間服飾店全體店員的冷靜與勇敢。

事後回想，她忍不住自嘲自己「怎麼敢背對兇手」，但也提到，在更衣室內聽著外頭此起彼落的尖叫聲與警笛聲，所有人雖然恐慌，卻仍彼此提醒不要推擠、禮讓他人，最後在店員引導下，從逃生梯安全離開賣場。

網友暖提醒1事 納悶張文不出手原因

貼文引發議論，「8小時內妳先不要睡覺，找朋友或是家人」、「經歷重大事件後，8小時內睡覺很容易加劇PTSD，需要的話之後務必找諮商，最後想說辛苦妳了」、「這是非常艱難的一天，妳經歷了非常恐怖的事，這是毫無疑問的創傷」、「在過度驚恐的狀態是叫不出來的，會失語，抱抱妳」、「好心疼妳，如果有任何不舒服、做惡夢等等的，記得找專業人士求助。」

另外，也有人猜測張文沒有出手的原因，「覺得他沒砍手扶梯的人，是因為他目的是要上樓到高樓層，所以在移動要道砍了人的話，會影響他前進速度（畢竟如果人不能動了更擋路）。總之恭喜妳劫後餘生」、「照妳敘述的，看來他並不是要砍幾個是幾個，而是有差別的在傷人，這真的太怪異了。妳很幸運，記得去廟裡拜拜感謝老天爺保佑。」