生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

為什麼客服電腦上都要貼一面鏡子？北富銀《安靜的戰鬥者》幕後的溫柔秘密

▲▼ 台北富邦銀行,安靜的戰鬥者,客服,資訊,教育訓練,銀行,資安,服務。（圖／北富銀提供）

▲在電話線彼端接住情緒的客服、在作業流程中為人著想的教育訓練推手，或是在深夜守護系統運作的資訊人員，都是值得被看見的「安靜的戰鬥者」。（圖／北富銀提供，下同）

記者萬玟伶／台北報導

每一次秒速完成的轉帳、每一通被溫柔接起的電話，這些看似理所當然的日常，其實一切都很不簡單！台北富邦銀行近期釋出《安靜的戰鬥者》影片，道出金融從業人員最真實的幕後，原來在那些看不見的角落，有一群職人正默默在繁瑣中專注、在壓力下堅持。這一群「安靜的戰鬥者」不會出現在櫃檯前，卻是支撐銀行運作的最強大力量！

▲56秒的短片《安靜的戰鬥者》，讓外界一窺金融服務業繁複且要求準確無誤的工作態度。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

用溫柔穩定的聲音接住客戶情緒
成為最值得信任的依靠
從事銀行客服人員超過20年，從0800專線、新人教育訓練，到如今推動 AI 智能服務規劃，服務於北富銀客戶服務部智能服務規劃科的陳秀婷笑言，電話客服就像是一場「聽音辨心的修煉」。在看不見彼此的狀態下，客戶往往帶著最焦急的情緒而來，客服人員的任務就是在接通的那一秒，用聲音接住這份重量。

▲▼ 台北富邦銀行,安靜的戰鬥者,客服,資訊,教育訓練,銀行,資安,服務。（圖／北富銀提供）

▲陳秀婷笑言，電話客服就像是一場「聽音辨心的修煉」。（圖／資料照，下同）

「處理事情之前，先處理心情。」這是陳秀婷從前輩那裡傳承下來的服務心法。她回憶新人時期接受的「鏡子訓練」，主管會在每人的電腦上方貼一面鏡子，要求大家看著鏡子裡的自己微笑。「當你的嘴角上揚，聲音自然就會有溫度。」這樣的職人精神，體現在他們每天接聽的80、90通電話中。「對於客戶來說只是一通電話，但對我們來說，開場與結尾一天都得要重複近百次。」然而無論上一通電話遭遇了什麼挑戰，在接起下一通電話前，以自己的方式轉換情緒、調整狀態，然後用始終如一的熱情說出那句：「您好這裡是台北富邦銀行，敝姓陳，很高興為您服務。」

這份溫柔的背後，潛藏強大的心理素質。陳秀婷分享一次令她永生難忘的經驗，曾有一位客戶因信用卡扣款誤會而怒氣沖沖地打來，情緒激動地宣洩了許久。當時身為主管的她，沒有打斷、沒有辯解，而是運用專業的「支持性回應」，在對方的換氣空檔填補上「我理解」、「我在聽」。大部分人面對怒火時，第一時間都會試著辯解：「不是這樣的」、「你誤會了」，但秀婷知道此刻客戶需要的不是被解釋或說服，而是有個人真的在聽。當對方宣洩完畢，語氣也平靜下來，並對她說：「妳真的是一個很好的聆聽者，妳老闆很幸運能有妳這樣的員工。」秀婷回憶，這句話對她來說是最高等級的讚美：「20年後再來問，我還是會說這是我印象最深刻的服務經驗。」

培育一同成長進步的夥伴
為前線人員打造堅實後盾
在台北富邦銀行，幾乎每一位在櫃檯為客戶服務的分行同仁，都認識陳利如。

▲▼ 台北富邦銀行,安靜的戰鬥者,客服,資訊,教育訓練,銀行,資安,服務。（圖／北富銀提供）

▲服務於財管作業管理部財管作業規劃科的陳利如，負責分行新進櫃員的教育訓練。

服務資歷邁入第25年，被戲稱為「新手村村長」的利如負責分行新進櫃員的教育訓練，每年有數百位新人從她規劃的課堂，出發前往各分行。「看似重複的SOP教學，其實肩負著讓新人順利接軌的重任。」陳利如深知，訓練的終點不是背熟條文，而是確保新人回到分行後能正確上手。面對日復一日的工作，她始終保有熱情，將自己定位為前線需求與後端資源的「媒合者」，每當發現同仁對特定流程較為生疏，便會跨部門尋找最適合的講師開課，精準對接前線的痛點，讓教育訓練不再只是紙上談兵，更是支援前線作戰最實際的後盾。

▲▼ 台北富邦銀行,安靜的戰鬥者,客服,資訊,教育訓練,銀行,資安,服務。（圖／北富銀提供）

▲陳利如深知，訓練的終點不是背熟條文，而是確保新人回到分行後能真正上手。

除了傳承，她也是一位「安靜的戰鬥者」，致力於在傳統與創新間突圍。看見北富銀導入Microsoft Copilot等AI協作工具的契機，陳利如立刻為同仁規劃AI與數位趨勢課程，讓團隊在兼顧資安的前提下，也能與時代接軌、保有成長的動力。「我不希望大家只是會操作系統的機器，而是能一起思考、一起進步的夥伴！」

而在這份工作中，最讓她引以為傲的是富邦獨有的「溫度」。陳利如分享，富邦願意真正投資在人才培育上，當同仁在工作中遇到瓶頸或需要加強時，公司會提供再訓練與成長的機會。「公司願意花時間陪伴同仁一起進步，這種同理心在講求效率的金融圈中，非常罕見且珍貴。」

對陳利如而言，每一次的教育訓練與修正，就是為了接住每一位新進或受挫的夥伴，這種「陪伴每位同仁一起成長」的堅持，也反映了富邦文化中那份堅實溫柔的力量。

在看不見的戰場
守護每一筆交易安全
對客戶來說，銀行服務的起點是早上9點大門開啟的那一刻，但對任職於資訊總部國金授信貿融系統科孫語婕而言，銀行作業從未休息，深夜更不時會出現棘手的無聲戰場。

身為資訊人員，孫語婕除了掌握核心系統中的額度與放款業務，也包括海外核心系統的維運作業。每日一早，她需查看系統確認各項資料已準確拋轉至風控等周邊系統，以及各項報表是否正常產出，此外她也像是隨時待命的「系統偵探」，當分行交易卡關、客戶在櫃檯焦急等待時，她必須在分秒必爭的高壓下，從程式碼中抽絲剝繭迅速排除障礙，確保前線每一筆交易都能順暢通關。

▲▼ 台北富邦銀行,安靜的戰鬥者,客服,資訊,教育訓練,銀行,資安,服務。（圖／北富銀提供）

▲每日一早，孫語婕需查看系統確認各項資料準確拋轉至風控等周邊系統，此外她也像是隨時待命的「系統偵探」。

然而，真正的戰場往往發生在看不見的地方。孫語婕直呼「安靜的戰鬥者」用來形容他們再適切不過，她回憶某個凌晨2點，海外新加坡分行的夜間批次作業出現異常訊號，為了確保隔天分行能順利開門營業，她立即趕回公司，在空蕩的辦公室裡與程式碼搏鬥，直到清晨6點將問題排除，確認系統燈號轉為代表正常的綠色後，她簡單地洗把臉，帶著「守住了」的成就感，繼續迎接早晨的上班人潮。「雖然這種緊急狀況發生的機率低，但因為金融服務不能中斷，所以我們有24小時輪班機制，以便即時應對。」

▲▼ 台北富邦銀行,安靜的戰鬥者,客服,資訊,教育訓練,銀行,資安,服務。（圖／北富銀提供）

▲孫語婕謙虛道，「不會有人發現，也不會有人特別讚美，但身為資訊人員，我們的成就感來自於責任感，而不是舞台與掌聲。」

而當每次面對系統升級，除了要確保新舊系統切換時「資料遷移零誤差」外，也要當起「翻譯機」，將艱澀的程式語言轉化為其他業務單位能理解的邏輯，共同解決問題。「系統的穩定不是理所當然，而是有人在背後努力維持的成果。」然而對孫語婕來說，一部分的成就感也在於「在問題發生前就阻止它」。她常在檢視程式時，敏銳地揪出尚未觸發的潛在漏洞並提前修補，「就像是阻止了一場還沒發生的戰爭。」

對她來說，最好的金融服務是一種「穩定而近乎理所當然」的存在。「儘管這意味著，不會有人發現，也不會有人特別讚美，但我想身為資訊人員，我們的成就感來自於責任感，而不是舞台與掌聲。」

你我都是「安靜的戰鬥者」
致每一位在平凡中堅持的你
台北富邦銀行相信，最好的金融服務源自於一份「你我皆然」的同理心。無論是在電話線彼端接住情緒的客服、在作業流程中為人著想的教育訓練推手，或是在深夜守護系統運作的資訊人員，這些看似平凡的身影，都是值得被看見的「安靜的戰鬥者」。

這些故事不只是北富銀的日常，也是無數職場人的真實縮影，透過這些故事與分享，向每一位在崗位上默默奮鬥的你我，致上最深敬意。

12/16 全台詐欺最新數據

為什麼客服電腦上都要貼一面鏡子?北富銀《安靜的戰鬥者》幕後的溫柔秘密

