一個650元！張文投擲煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題：要檢討

▲張文投擲煙霧彈製造恐慌。（圖／記者陳以昇攝、記者徐文彬攝）

網搜小組／曾筠淇報導

27歲男子張文昨（19）日在北捷台北車站、中山商圈及誠品南西店攻擊民眾，且在犯案過程中，投擲煙霧彈製造恐慌。退役少將栗正傑就在節目中指出，這種煙霧罐只有濃煙，就是為了遮蔽其他人眼睛才做的，為什麼民間似乎沒有這種需求，網路上卻買得到？這是需要檢討的。

煙霧罐分彩色、濃煙2種 用途不一樣

[廣告]請繼續往下閱讀...

栗正傑在節目《中天辣晚報》上表示，起初他懷疑張文可能有軍人身分，因為看到對方丟的是煙霧罐；再來是，張文的手法非常熟練，看起來像是受過丟擲的訓練，「因為煙霧罐在我們軍中來講，是屬於彈藥管制的軍品」。

接著栗正傑指出，煙霧罐主要分成兩種，一種是有各種色彩的，很多外面販賣的煙霧罐之所以是彩色的，就是為了標示自己的位置，例如發生山難時，就可以使用，讓直升機看到自己；可是張文使用的煙霧彈則是另一種，「這種只有濃煙的，大部分都是為了遮蔽敵人的眼睛才做的」。不過後來看了照片，確定煙霧罐不是軍用的，是民間採購的。

煙霧罐一個650元 郭正亮：網路上就買得到

前立委郭正亮補充，這個煙霧罐一個650元，「它這裡賣的叫信號彈、煙霧彈，M18級」，他不說是哪個網站、哪個購物品牌，但是台灣就可以買得到。

栗正傑接續說道，如果要登山、擔心發生山難要標記自己位置，不應該是購買這種純粹是濃煙的煙霧罐，這「只是遮蔽人家的眼睛，讓別人看不到自己」。所以他認為，以民間來說，應該是沒有這種需求才對，但為什麼網路上面卻能買得到？這是應該檢討的。