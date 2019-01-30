開了10年還要排2hrs！他問「石二鍋紅什麼」　內行人神解：這杯才是主體

▲石二鍋。(圖／王品集團提供)

網搜小組／綜合報導

知名火鍋「石二鍋」從2009年開業至今，還是常看到店門口有許多饕客大排長龍，有時候甚至要等上2小時才能享用到美食。有網友表示，日前他終於有時間排隊，但火鍋的味道卻讓他頗為失望，不懂到底在紅什麼，因此上網向內行人求解。對此，大部分的鄉民都認為「冰沙」才是主體，另外「環境衛生及服務」也是大家讚賞的原因。

一位網友在PTT八卦版發文表示，之前不管是去各大賣場、或是路面店的石二鍋，每次都看到店外大排長龍，好奇之下一抽號碼牌，發現竟要等40組客人，只好果斷放棄。某日他因為無聊，決定要好好排隊到底、打發時間，在現場等了2個小時後，終於成功吃到火鍋。

不過可能是過於期待的關係，原po認為味道吃起來就只是一般的火鍋而已，「火鍋料也滿常見的，肉品可以選擇的也那些，價格兩三百，但沒有自助吧多樣餐點，更沒有我每次吃完火鍋後必吃的冰淇淋！」他表示真的不太理解石二鍋在紅什麼，因此發文希望有內行人熱心提供解答。

貼文一出引發鄉民熱議，大部分的人都認為「冰沙」是致勝關鍵，「冰沙才是本體」、「賣冰沙的小火鍋店」、「冰沙店附贈火鍋」、「冬瓜檸檬冰沙是主食，供您參考」。

▲ 許多人投冰沙一票 。（圖／翻攝自PTT）

其他人則是則表示，「 乾淨衛生、價格屌打同價位」、「常常有加購肉品的活動」、「乾淨首選」、「你們都不要去最好，害我都等好久」、「窮人少數吃得起的王品集團」、「聚餐的最大公約數」。不過也有人認為沒有想像中的好吃，和原po一樣不知道在排隊什麼，「個人心得真的普通，完全不值排隊價值」、「不懂幹嘛排這麼久，好吃的小火鍋店多的要死呀」。

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