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刷卡訂房「一晚384元」！他下秒收帳單崩潰：是美金　1人包花蓮獨棟民宿

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▲▼飯店,旅館,房間,休息,摩鐵。（圖／pixabay）

▲原PO上訂房網訂房間。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名男網友趁春節連假，熱血騎車環島，從新北一天就到高雄，過程中他借宿朋友家2天，接著回程打算走東部，便上訂房網選了一晚384元的房間，而且房間環境看起來很不錯，於是就下訂。過一下之後，電子信箱就收到刷卡明細，這一看讓他超崩潰，上面的付款金額竟然是14254元，「我沒注意到他幣別是美金！」

男網友在PTT的StupidClown板上貼文，表示他環島時，聽朋友說東部晚上黑得亂七八糟，所以他就打算訂房間，分2天騎車回家，於是就點進訂房網，「嗯…384塊蠻便宜的啊！而且環境看起來不錯，於是就下訂啦！」原PO說，訂房過程一切都很順遂，「我也不疑有他（真想掐死剛剛那個我）」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO貼出刷卡明細。（圖／翻攝自PTT）

沒想到，他收到刷卡明細後整個傻眼，「哇X一萬多啊！三X…X！我沒注意到他幣別是美金！」原PO貼出信件截圖，只見上面的付款金額為「TWD14254.41（已含稅金和服務費NT$1912.76）」，重點是還不能退款。文末他忍不住開揪「有沒有人要來花蓮陪我玩？一個人住獨棟4房4衛浴，老闆會不會以為我會影分身？」

看到貼文後，其他人都笑噴，「這個不推不行」、「可憐幫你QQ」、「一天洗四次澡，三小時換一間睡，物盡其用」、「原po正港笨版人哈哈哈」。原PO還自己留言透露「對了，明天原po生日哦！生日快樂我對自己說」，讓鄉民更是直笑「好大一份生日禮物XD」、「意外送了自己大禮」、「生日快樂幫QQ，揪人慶生啊XDD」、「很深刻的生日禮物」。

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關鍵字：訂房,環島,美金,民宿,PTT

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