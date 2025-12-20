　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

張文「模仿、致敬成分低」　犯罪心理學家反曝：這是最危險的

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北市19日傍晚發生隨機殺人案，27歲男子張文在北車投擲煙霧彈並持刀攻擊路人，隨後又到中山商圈犯案，最後逃到百貨6樓墜樓亡，動機成謎。對此，犯罪心理學專家戴伸峰分析，張男的連續攻擊方式比起鄭捷、中捷案嫌犯更加成熟；另外，犯罪類型確定生根台灣，「這次案件的模仿或致敬成分降低，攻擊模式生根的可能性大增，這是最危險的！」

犯罪心理學專家、中正大學犯罪防治系副教授戴伸峰第一時間在粉專「戴伸峰的犯罪心理解密」表示，在影像逐步流出，及嫌疑人身分初步確認後，他認為張男「自我顯示欲」的犯罪動機可能性逐步上升。

他指出，張男在「演出性」方面，準備比鄭捷周全，「煙霧彈：為遠距攻擊效果，意圖造成恐慌。奇裝異服：全套戰鬥服裝隱含其對於『戰鬥身份』演示的慾望。馬路正中表演：在南京西路路正中的煙霧彈投擲，表演傾向明顯。正門口墜樓：具有造成更大恐慌的演出動機」。

今（20）日他則發文，「不平靜的一夜。各位朋友，這個夜過完了，再怎麼不平靜，都會迎來日出，地球持續轉動。」提到連續攻擊事件，再次使社會與人心劃下一道傷痕。有很多人找了他2026年的犯罪預測，「關於『無連結型邪惡動機犯罪』以及『無差別攻擊犯罪』，這些預測的確準確呼應了本次的連續攻擊事件，我心中真的矛盾又震撼。」

模仿、致敬成分降低　攻擊模式生根最危險

接著，他在文中分享了一些個人觀察，首先是「犯罪執行成熟度上升」，他認為從攻擊道具的多樣化、斷點設定、換裝、逃亡墜樓路線，嫌犯都做得一氣呵成，「這樣的執行度代表了連續攻擊方式比起前兩案（鄭捷、中捷）更加成熟。」

第二點是「犯罪類型確定生根台灣」，先前鄭捷是模仿秋葉原案、中捷案嫌犯是模仿鄭捷，「到本案件，目前幾乎可以確認，這次案件的模仿或致敬成分降低，攻擊模式生根的可能性大增，這是最危險的！」

第三點「罪成為自我顯示的低成本製作」，戴伸峰指出，這次攻擊看似大費周章，但是在實際生活中已然邊緣化，無法取得關注的個案身上，犯罪是最廉價的博取眼球低成本製作，「因此，此次犯罪的設定初始可能緣於此種扭曲的犯罪成本評估。」

模仿犯難再現　民眾可做3件事

再來，他以犯罪學理分析是否會有「模仿犯」，「以犯罪的模仿效應來說，兩週內會產生漣漪現象，的確可能觸發」，不過此案犯罪高度縝密，類似手法應該不容易再現。再來是「動機未明的另類保護」，他提到張姓嫌疑人已身亡，犯罪動機石沈大海，類似鄭捷的英雄主義運作不容易發生。某種程度減少致敬型模仿的出現。

最後，他提醒大眾能做3件事，「1.適度接收資訊」，不用過度壓抑好奇心，適度接收資訊，但要避免不停溫習、腦補。了解事件資訊讓我們能重新拿回「可控感」。再來「2.不害怕討論與分享」，民眾可以討論案情看法、與他人分享情緒，穩定找到社會支持。

最後「3.逐步信任社會」，他指出，犯罪真的不是「遍地開花」、不是「家常便飯」，「期待大家找到修復社會信任的方法，修復自己與社會人際受到的傷害。」

12/18 全台詐欺最新數據

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

嫌犯跳樓後送醫

