　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐攻發酵！網友嗆聲模仿張文「下一個台中新光三越」　揚言殺50人

▲▼ 。（圖／翻攝IG）

▲不明人士在IG留言「下一個目標台中新光三越，目標50個人」。（圖／翻攝IG）

記者白珈陽／台中報導

妨害兵役通緝犯張文19日在北車、南西誠品無差別攻擊，釀4死11傷慘劇，引起社會譁然，但有不肖人士唯恐天下不亂，1個不明帳號在張文恐攻後，今天（20）上午於網路社群平台發文「張文是我兄弟，我會更加努力殺死更多人，下一個目標台中新光三越，目標50個人」，目前台中警方已鎖定該名網友網路位址，經查為境外IP，警方也隨即聯繫百貨，並啟動應變機制加強巡邏。

1名不知名人士在IG留言，「大家好，張文是我兄弟，感謝張文殺了那麼多人，我會更加努力殺死更多人，下一個地點台中新光三越，目標50個人，敬請期待」。

有民眾發現這則留言，趕緊向警方報案，台中市第六警分局指出，本案在今天上午10時19分獲報，有不明人士揚言前往台中新光三越行兇恐嚇訊息，警方第一時間即調閱該留言網路協定位址，確認為境外IP(柬埔寨），並與百貨館方聯繫，啟動應變機制，強化館內外安全管理措施，並派遣警力加強周邊巡守與警戒，確保現場秩序與民眾安全無虞。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方已在台中新光三越加強警力部署。（圖／民眾提供）

六分局也說，針對在大眾運輸系統攻擊民眾事件，警方全面強化大眾捷運系統及交通轉運樞紐之安全維護，台中市政府警察局第六分局即日起啟動加強維安作為，提升巡邏密度與見警率，確保民眾通行安全。

六分局強調，警方將持續採取滾動式檢討，強化各項維安作為，也提醒如在網路散布危害公眾安全之訊息，將觸犯刑法第151條「以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處二年以下有期徒刑」；呼籲民眾如發現可疑人事物，請立即撥打110報案，並保持適當距離，共同維護公共安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
35歲男在捷運站外高喊「我有槍」被壓制畫面曝光
隨手錄北車大煙！回家看影片嚇傻「拍到張文」
不只關稅！還有「3大未爆彈」夾擊台灣傳產　供應鏈斷裂恐怖後果
快訊／北捷傷者證實為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」
快訊／北捷案1傷患是愛滋感染者　衛福部下午緊急說明
張文恐攻武器曝光！ 屯5刀、35顆油彈、24煙霧彈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北捷恐攻釀4死11傷　澎湖警全面加強維安勤務

網友模仿張文嗆殺50人　台中新光三越立即加強安全措施

捷運站高喊「我有槍」！民眾驚慌逃命...2警強勢壓制畫面曝光

北車中山恐攻！彰化歲末演唱會今晚登場 　百名警民力戒護維安

張文恐攻武器曝光！帶4刀闖南西亂殺人　屯35顆油彈+24煙霧彈

恐攻發酵！網友嗆聲模仿張文「下一個台中新光三越」　揚言殺50人

陸客烈嶼用餐猝死！妻兒等6人小三通抵達金門處理後事

張文平板瀏覽紀錄曝光！　曾閱覽文章「台灣人，欠鄭捷一個公道」

桃園捷警提升機場捷運維安層級　保大霹靂小組進駐長槍巡邏車廂

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

亞當夫婦隔16年合唱定情曲！　佳人超緊張「見到趙權就安心」

北捷恐攻釀4死11傷　澎湖警全面加強維安勤務

網友模仿張文嗆殺50人　台中新光三越立即加強安全措施

捷運站高喊「我有槍」！民眾驚慌逃命...2警強勢壓制畫面曝光

北車中山恐攻！彰化歲末演唱會今晚登場 　百名警民力戒護維安

張文恐攻武器曝光！帶4刀闖南西亂殺人　屯35顆油彈+24煙霧彈

恐攻發酵！網友嗆聲模仿張文「下一個台中新光三越」　揚言殺50人

陸客烈嶼用餐猝死！妻兒等6人小三通抵達金門處理後事

張文平板瀏覽紀錄曝光！　曾閱覽文章「台灣人，欠鄭捷一個公道」

桃園捷警提升機場捷運維安層級　保大霹靂小組進駐長槍巡邏車廂

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

新北U18／頂著U18光環　曾聖恩「新莊城堡」開轟釋放壓力

陸私人影院玩「暴力撕絲襪」　不准看電影！低消299強推擦邊陪侍

影／隨手錄北車大煙！回家看影片嚇傻「拍到張文」：近在咫尺

北市發生喋血恐攻驚動全國　AIT：與台灣人民站在一起

新竹小資約會提案！入住1300元大浴缸房　免門票逛客家老宅聚落

全恩菲降臨新北國王　俏皮聖誕裝現身職籃首跳說心情緊張

北捷恐攻釀4死11傷　澎湖警全面加強維安勤務

新北U18／曾聖恩兩分砲助威　新北藍12比1封王8連霸

西門活動拉警報！雪娥見面會主辦「維安升級3新令」：保障全體安全

北車隨機殺人案民眾恐慌　台東警加強巡邏守護運輸場站安全

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

社會熱門新聞

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

更多熱門

相關新聞

張文瀏覽紀錄曝！曾閱覽「台灣人，欠鄭捷一個公道」

張文瀏覽紀錄曝！曾閱覽「台灣人，欠鄭捷一個公道」

27歲惡徒張文19日晚間在台北車站、捷運中山站犯下孤狼式恐攻，先投擲多枚煙霧彈製造混亂，再持銳利長刀潮人群揮砍，一路闖進誠品南西店，最終於頂樓處墜樓身亡，釀成4死11傷慘劇。警方查驗張文的平板，赫然發現張對於2014年犯下捷運殺人案的鄭捷興趣相當濃厚，還頻繁在網路上瀏覽為鄭捷發聲的文章，如「如果鄭捷知道有人願意傾聽」、「台灣人，欠鄭捷一個公道」等。

北捷恐攻案釀4死15傷　胸頸刀傷為主、2人還在加護病房

北捷恐攻案釀4死15傷　胸頸刀傷為主、2人還在加護病房

張文犯案時間「長得離譜」　柳采葳：重大治安缺失要有人負責

張文犯案時間「長得離譜」　柳采葳：重大治安缺失要有人負責

北車恐攻後戒備　卓揆指警力太過集中：平均見警率要提升　

北車恐攻後戒備　卓揆指警力太過集中：平均見警率要提升　

煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題要檢討

煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題要檢討

關鍵字：

張文恐攻網路威脅台中警察新光三越公共安全

讀者迴響

熱門新聞

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面