恐攻發酵！網友嗆聲模仿張文「下一個台中新光三越」　揚言殺50人

▲不明人士在IG留言「下一個目標台中新光三越，目標50個人」。（圖／翻攝IG）



記者白珈陽／台中報導

妨害兵役通緝犯張文19日在北車、南西誠品無差別攻擊，釀4死11傷慘劇，引起社會譁然，但有不肖人士唯恐天下不亂，1個不明帳號在張文恐攻後，今天（20）上午於網路社群平台發文「張文是我兄弟，我會更加努力殺死更多人，下一個目標台中新光三越，目標50個人」，目前台中警方已鎖定該名網友網路位址，經查為境外IP，警方也隨即聯繫百貨，並啟動應變機制加強巡邏。

1名不知名人士在IG留言，「大家好，張文是我兄弟，感謝張文殺了那麼多人，我會更加努力殺死更多人，下一個地點台中新光三越，目標50個人，敬請期待」。

有民眾發現這則留言，趕緊向警方報案，台中市第六警分局指出，本案在今天上午10時19分獲報，有不明人士揚言前往台中新光三越行兇恐嚇訊息，警方第一時間即調閱該留言網路協定位址，確認為境外IP(柬埔寨），並與百貨館方聯繫，啟動應變機制，強化館內外安全管理措施，並派遣警力加強周邊巡守與警戒，確保現場秩序與民眾安全無虞。

▲警方已在台中新光三越加強警力部署。（圖／民眾提供）



六分局也說，針對在大眾運輸系統攻擊民眾事件，警方全面強化大眾捷運系統及交通轉運樞紐之安全維護，台中市政府警察局第六分局即日起啟動加強維安作為，提升巡邏密度與見警率，確保民眾通行安全。

六分局強調，警方將持續採取滾動式檢討，強化各項維安作為，也提醒如在網路散布危害公眾安全之訊息，將觸犯刑法第151條「以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處二年以下有期徒刑」；呼籲民眾如發現可疑人事物，請立即撥打110報案，並保持適當距離，共同維護公共安全。