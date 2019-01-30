匿名妹求救！男友威脅「死亡筆記本寫妳名字」　他一句神回…千人朝聖笑噴

▲這……妹妹是動漫看太多了嗎？（圖／（左）翻攝自靠北男友、（右）翻攝自推特）

網搜小組／綜合報導

許多情侶吵架時，有可能會口不擇言，甚至講出很奇葩的話，讓旁人聽了超傻眼。一位女友就貼文靠北男友，說男方稱自己有一本「死亡筆記本」，每次吵架的時候都威脅「要把妳的名字寫上去」，忍不住問網友「該放生嗎？」貼文被截圖轉貼，其他人紛紛看傻「放生然後找柯南當男朋友」、「笑到一個嘿菇」。

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出一篇貼文截圖，並傻眼直呼「這批果然很純」；只見他似乎是在滑手機時，看到臉書粉絲專頁《靠北男友》的貼文，忍不住傻眼，因為該篇貼文中，匿名抱怨的女友寫下「我男友有一本死亡筆記本，只要名字被寫上去就會死，男友跟我吵架時威脅要寫我的名字上去，該放生嗎？」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲請問妹妹，妳男友的死神是路克嗎？（圖／翻攝自靠北男友）

超奇葩的內容，讓原文底下充滿各種吐槽留言，其中最多人按讚的留言是「我建議不要放生，畢竟人海茫茫，要找到跟妳一樣智商低的，很難」。其他人也笑翻「這裡不是爆笑公社啦」、「我老公有一本葵花寶典……凡練成者必先自宮……我該放生嗎」、「那我就把我歷任男友名字都寫上去」、「妹妹，藥退了再上臉書」。

貼文被轉貼到爆廢公社後，網友也直呼根本奇觀「我有追到這篇，笑死」、「所以海砂大小姐4ni」、「第一篇留言總是不讓我失望」、「中二病患者」、「根本絕配」、「應該問說，這樣保險申請的到嗎？是意外嗎？因為保的是意外險」、「回覆也太好笑太中肯」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！