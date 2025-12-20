5名大法官判憲訴法修法違憲　藍委嗆：「獨裁判決」無效

▲國民黨立委吳宗憲。（資料照／記者鄭佩玟攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

憲法法庭昨日作出今年第一號憲法判決，宣告憲法訴訟法修法違憲。對此，國民黨立委吳宗憲今（20日）開嗆，只有5名大法官出席，不僅未達舊法6人門檻，還發明「獨裁算術」，依舊法，8位大法官至少要6人出席才能開會，憲法法庭竟宣稱，因為3位大法官拒絕評議，所以計算總額時「扣掉」，他不禁直言，這份「獨裁判決」本來就無效。

吳宗憲表示，南韓前總統尹錫悅走向戒嚴前，有個關鍵的轉折點就是，憲法法院幫忙「開後門」，當時南韓憲法法院因大法官缺額不及法定人數，為了讓政府運作，通過「暫時處分」，暫停了法定人數門檻的規定。

吳宗憲指出，不過連當時瀕臨戒嚴邊緣的南韓憲法法院，大法官們仍守住底線，僅存的6位大法官全部出席評議，而且僅止「暫時停止」，不敢直接判違憲。

然而吳宗憲直指，反觀無賴「清德宗」，比南韓更狠、更獨裁，只有5名大法官出席，不僅未達舊法6人門檻，還發明「獨裁算術」，依舊法，8位大法官至少要6人出席才能開會，憲法法庭竟宣稱，因為3位大法官拒絕評議，所以計算總額時「扣掉」。

吳宗憲說，原本立法院三讀通過新修《憲訴法》的法定「總額」是客觀數字，現在卻變成只要把不聽話、不願背書的人踢出分母，剩下的「聽話者」就自動變成100%的多數。

吳宗憲質疑，若出席門檻的程序規定都可以無視，難道另外3位大法官也可以「再做」一個憲法判決來宣告昨日的憲法判決違憲嗎？他直言，這份「獨裁判決」本來就無效，無須「尋求救濟」，只要「徹底唾棄」。

最後，吳宗憲痛批，面對無賴「清德宗」，大家要有跨越「司法高牆」的決心，既然總統帶頭毀憲亂政，甚至操控司法沒收立法權，大家就必須用最高的民意壓力，推動彈劾違憲總統。