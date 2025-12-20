誠品員工猜測「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

記者葉國吏／綜合報導

台北市19日晚在誠品南西店發生隨機殺人案，兇嫌張文最終墜樓身亡。外界質疑他因遭警方包圍而選擇輕生，但據店內員工透露，張文可能原本打算利用堆滿紙箱的回收場逃走，卻沒料到紙箱已被清走，成為案情的關鍵變數。

▲張文隨機砍人造成4死5傷。（圖／記者陳以昇攝）

現場勘查？紙箱清空影響逃亡計畫

社群網站Threads流傳一篇文章，有誠品南西店的員工表示，平時回收場堆滿紙箱，最多時可堆到成人頭部高度。案發前一天紙箱還很高，張文疑似事先評估過地形，想藉由跳落紙箱脫困。結果偏偏當天紙箱被清空，讓他的逃亡計畫失算，也可能導致墜樓死亡。員工認為，張文並非畏罪自殺，反而可能心存僥倖，希望藉紙箱減緩墜落傷害。

另一名員工也在Threads分享，自己前一天丟紙箱時，高度幾乎到頭頂。他推測張文原本想跳到紙箱堆上逃跑，沒想到案發日紙箱突然變得很少。這名員工認為張文可能沒察覺紙箱被清走，才會誤判情勢，導致悲劇發生。

▲張文犯下隨機攻擊事件，誠品南西店宣布，12月20日休館一天。（圖／記者陳以昇攝）

目擊者逃亡記：手扶梯驚魂

昨晚有網友在誠品南西店逛街時，與嫌犯張文近距離接觸。她抵達時，張文正在大門口揮舞著刀，隨後追著人群上樓。該網友描述，當時張文站在一樓手扶梯旁，可能看到手扶梯卡住，還催促大家趕快往上跑。

這位目擊者一開始還誤認張文是警察，但旁邊有人提醒他持刀，大家才驚醒迅速衝上樓。她說自己是最後一個搭手扶梯的人，當時心跳加速，幸好張文沒有立刻追上來，否則自己可能成為被攻擊的對象。

▲張文墜樓地。（圖／記者陳以昇攝)

現場員工、目擊者還原案發經過

根據誠品南西店員工與目擊網友的描述，現場氣氛一度相當緊張。警方在發現張文墜樓後，隨即封鎖現場展開調查。雖然外界質疑警方壓力導致嫌犯尋短，現場員工卻認為是逃亡計畫失誤，紙箱清空才成為致命因素。

