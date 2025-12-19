快訊／「家樂福」將走入歷史！品牌授權終止　明年中改名換招牌

▲台灣家樂福明年中將全面改名換招牌。（圖／ETtoday資料照）



生活中心／台北報導

台灣家樂福母公司統一今天公告，子公司家福公司（家樂福）經董事會決議，終止與法國家樂福間簽訂由其授權家福股份有限公司使用品牌之授權合約，並將於2026年中起更換全台量販超市門市的招牌名稱。

今年8月大潤發改名「大全聯」後，國內另一量販品牌「家樂福」名稱也將走入歷史。統一今天指出，家福公司自2023年7月起由統一企業集團100%百分持股，經歷2年多交流，已成為統一企業集團大家庭重要成員，透過集團挹注資源，逐步調整體質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

統一表示，家福公司深知台灣本土零售通路市場已和過去大不相同，法國家樂福的經營理念及管理模式也與統一企業集團有所差異，若調整品牌策略，將有助於提升決策自主性，使家福公司能更即時回應在地市場需求，也能有效落實統一企業集團對於長期發展的整體規劃。

統一指出，家福公司經營團隊多年來已培養海外採購的量能與資源，終止與法國家樂福間的品牌授權合約，能讓經營團隊依照台灣消費者的需求，更深入耕耘台灣市場，匯集統一企業集團線上線下通路資源，引介海內外品牌，並持續提供台灣在地產品。家福公司目前仍在為更名做最後規劃，將於適當時機宣布全台門市的新品牌。