騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

記者葉國吏／綜合報導

19日晚間台北市鬧區突發恐怖攻擊，27歲男子張文持煙霧彈和汽油彈襲擊造成4死9傷。其中一位機車騎士被攻擊不治，最後身影被路過騎士錄下，令不少人感到不捨。

▲騎士被砍殺。（圖／記者陳以昇攝）

19日晚間台北市爆發恐怖攻擊，27歲男子張文手持煙霧彈和汽油彈在市中心展開一連串襲擊，導致4人死亡、9人受傷。警方調查後發現，張文非台北人，而是桃園居民，卻特意北上在中正區公園路租屋，並疑似早已規劃好要連續作案。他還在南西誠品店旁的千慧旅館投宿，警方在他的房間搜出25瓶汽油彈、一把長刀、兩台平板電腦、面罩和護具，準備相當充足。

台北市19日傍晚北車與中山站連續傳出隨機砍人與煙霧彈攻擊，造成4死、9傷的重大傷亡，其中一名騎士在中山站附近紅燈停等時，遭嫌犯遭27歲嫌犯張文持長刀隨機捅擊，外套瞬間被血染紅，雖然受重傷仍努力騎走現場，送醫後仍因喉嚨撕裂傷不治身亡，而張文則在行兇後從百貨公司5樓墜落，送醫後宣告不治。

騎士無辜被砍殺 倒地身影曝光

張文在捷運中山站衝向停等紅綠燈的機車騎士，近距離朝其中一名騎士捅出一刀，導致該騎士外套瞬間被血染紅，仍努力騎走現場，後續送醫仍因喉嚨撕裂傷不治身亡。其他受傷民眾包括4名男性與3名女性，傷勢從輕微到重傷不等。

Threads上有網友剛好拍到騎士倒下瞬間，發文「當下完全不知道發生什麼狀況」，從影片中可以看到，騎士停在路邊，結果就突然倒下，旁人見狀趕緊上前關心。底下網友看見影片紛紛留言「我哭了……居然拍到騎士最後身影，還那麼清晰！他真的很無辜！還讓了路，卻被無預警殺害，還撐了到轉角才倒地……RIP」、「稍早影片拍到騎士被劃一刀，結果看到你的影片他倒地了，眼淚止不住一直流，他只是跟我一樣騎著車要回家的普通人，突然被襲擊就走了，三不五時就有無差別事件，這世界怎麼了？」