惡男張文扔煙霧彈持刀殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

▲張文犯下隨機殺人案件，導致3人死亡，家屬表示兩年多沒和他聯絡了。（圖／記者陳以昇攝）



記者邱中岳／台北報導

台北車站在19日發生一起不特定襲擊事件，一名妨害兵役通緝犯，在19日先於北市中山區犯下三起縱火案件，又跑回中正區公園路租屋處縱火，接著又徒步走到北車丟煙霧彈，導致一死一傷的傷亡事件，嫌犯接著轉往到中山商圈南京西路上丟擲煙霧彈，並持刀衝進南西誠品裡面，最後從頂樓墜樓身亡，父母到醫院後表示，兩年多沒有跟兒子聯繫，也沒有回家，沒想到竟做出離譜行徑。

警方調查，27歲的張文，因妨害兵役案件遭到桃園地檢署發布通緝，一月份北上北市中正區公園路20巷承租分租套房，但沒想到在19日犯下不特定傷人案件，導致3死5傷，最後嫌犯從南西誠品頂樓墜落身亡。

警方發現，張文先在17日投宿南京西路上的千慧旅館，疑似在裡面製作汽油彈，先在北市中山區長安東路一段2處地方以及林森北路一處地下室縱火，後續在傍晚又前往租屋處縱火，趁警消忙於滅火之際，張文又帶著刀具、煙霧彈以及汽油彈跑到北車，導致一名余姓男子遭砍身亡。

張文在北車犯案之後，又折返回到商旅，拿著汽油彈直接下樓，跑到南京西路大街上仍擲煙霧彈，並且持刀闖進南西誠品裡面隨機傷人，又導致蕭、王兩位民眾傷重不治。

最後嫌犯墜樓輕生，家屬聞訊也趕往醫院，確認死者為自己兒子之後，也透露，兩年多沒有跟小孩聯絡，平常也不知道小孩在幹嘛，且都沒有跟家人一起住，另外住在高雄的哥哥也表示並不知情弟弟的狀況。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995