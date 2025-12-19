今年冬至「80年一遇」最強轉運日　專家揭3禁忌：2026福氣跑光

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

冬至將於21日深夜23時2分48秒正式登場。易經專家王昆山指出，今年冬至不僅是「陰極而陽始生」的年度轉折點，更難得與「天赦日」重疊，屬於百年一遇的強大轉運契機。然而，在能量放大的關鍵時刻，他提醒民眾，應嚴守「忌殺生、忌造口業、忌爭執」三大禁忌，若在此關鍵期累積負面業力，恐將2026年的福氣消耗殆盡，不可不慎。

天赦日與冬至交織：能量放大的關鍵節點

王昆山於臉書粉專「王老師幫幫我·生活中的易經開運策略」PO出影片，表示今年冬至恰逢天赦日，下次再出現恐怕得等80年後，加上又遇上丙午年、赤馬九運的「極火之象」，在這種高能量的循環下，無論是吸引好運還是累積業力，其影響力都會被顯著放大。

專家示警：三大禁忌恐破壞來年福報

針對這一特殊節氣，王昆山特別列出「三大禁忌」，呼籲民眾在冬至當天應維持平和心境，避免產生負面能量。這三大禁忌分別為：

忌殺生：應避免在當日宰殺生物，展現對生命的尊重。

忌造口業：言談應保持正向，切勿出口傷人或散布惡言。

忌與他人爭執：在能量波動大的日子，衝突會加速業力的累積，影響人際和諧。

王昆山強調，犯下這些禁忌相當於在為2026年提前累積「負債」，極可能破壞未來一整年的福分與機運。

開運建議：誠心、善行與茹素

除了應迴避的禁忌，王昆山也提供了積極的轉運策略。他建議，民眾在天赦日當天可進行「誠心參拜」，許願時應結合「行善」的念頭，以真誠的心意與神明溝通。

此外，透過「做一件善事」來實際行動累積福報，無論金額或形式大小皆可。若有特定心願祈求者，建議當日「茹素一天」，藉由清淨飲食來增強自身能量，使祈願更易達成。