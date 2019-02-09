拼字「我♡U」耍浪漫！天兵男友拖把一壓…女友怒氣值↑「白沙原來是…」

▲原PO男友給驚喜變驚嚇。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

情侶交往時，不管是熱戀期或過了磨合期，偶爾都要為對方準備一些驚喜，增進彼此的感情。一名女網友日前迎來1000天交往紀念日，沒想到男友卻突發奇想，用「白沙」在地上拼字。原PO叫男方清掉的時候才發現，天兵男友根本不是用白沙，而是拿她的3合1咖啡粉，讓原PO很崩潰「今年的憤怒值都用在今天上了」。

「第一次在笨版發文，我以為笨事不會發生在我身上，結果還是發生了」，一名女網友在PTT的StupidClown板上貼文，說天兵男友為了慶祝2人交往1000日紀念日，在地上用沙子寫「1000天 我♡U」。「然後男友臉整個表現出『意不意外、開不開心』的表情，這時已經點燃我的怒火20%」，但因為想說對方有這個心，所以只讓男方趕緊收拾乾淨。

男友則是取來拖把，這時原PO才發現，「那個粉不是沙子…是咖啡粉啊！e04地板整個都是咖啡啊！不知道的人以為我家挖到咖啡溫泉了啊！」問男友為什麼要這樣做，對方還可憐巴巴地回「因為妳喜歡喝拿鐵…所以我以為妳會喜歡」，這時原PO怒火值約60%。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲原PO男友拿咖啡粉在地上寫字。（圖／翻攝自PTT）

這時她突然想到，天兵男友哪來這麼多咖啡粉，外加味道聞起來很熟悉，她趕緊衝到廚房，發現整箱的即溶咖啡包「他用了我半箱的咖啡！」讓她直呼「老娘這輩子沒有那麼火過，怒火值90%，今年的憤怒值都用在今天上了，現在整個房間都是咖啡奶香味、連衣服上都是」，最後她忍不住問，到底該打電話給清潔公司，「還是笨版要收納我男友？」

看到貼文後，鄉民紛紛笑噴，「男友是嗑什麼藥才想到這樣的表白方法」、「怒火值真的應該要破表了哈哈哈」、「天兵成這樣，感覺日常生活會有問題啊」。至於到底有沒有放生，原PO則在留言處透露「他有在反省了QQ，我有罵他」、「氣歸氣但是他還是很愛我」、「其實他平常也是屬於搞怪會逗我笑的類型，只是這次有點超過，被我K過以後應該不會再耍笨了吧？希望他下次不要再上笨版，說放生其實也捨不得啦QQ」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！