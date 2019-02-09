　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拼字「我♡U」耍浪漫！天兵男友拖把一壓…女友怒氣值↑「白沙原來是…」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO男友給驚喜變驚嚇。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

情侶交往時，不管是熱戀期或過了磨合期，偶爾都要為對方準備一些驚喜，增進彼此的感情。一名女網友日前迎來1000天交往紀念日，沒想到男友卻突發奇想，用「白沙」在地上拼字。原PO叫男方清掉的時候才發現，天兵男友根本不是用白沙，而是拿她的3合1咖啡粉，讓原PO很崩潰「今年的憤怒值都用在今天上了」。

「第一次在笨版發文，我以為笨事不會發生在我身上，結果還是發生了」，一名女網友在PTT的StupidClown板上貼文，說天兵男友為了慶祝2人交往1000日紀念日，在地上用沙子寫「1000天 我♡U」。「然後男友臉整個表現出『意不意外、開不開心』的表情，這時已經點燃我的怒火20%」，但因為想說對方有這個心，所以只讓男方趕緊收拾乾淨。

男友則是取來拖把，這時原PO才發現，「那個粉不是沙子…是咖啡粉啊！e04地板整個都是咖啡啊！不知道的人以為我家挖到咖啡溫泉了啊！」問男友為什麼要這樣做，對方還可憐巴巴地回「因為妳喜歡喝拿鐵…所以我以為妳會喜歡」，這時原PO怒火值約60%。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO男友拿咖啡粉在地上寫字。（圖／翻攝自PTT）

這時她突然想到，天兵男友哪來這麼多咖啡粉，外加味道聞起來很熟悉，她趕緊衝到廚房，發現整箱的即溶咖啡包「他用了我半箱的咖啡！」讓她直呼「老娘這輩子沒有那麼火過，怒火值90%，今年的憤怒值都用在今天上了，現在整個房間都是咖啡奶香味、連衣服上都是」，最後她忍不住問，到底該打電話給清潔公司，「還是笨版要收納我男友？」

看到貼文後，鄉民紛紛笑噴，「男友是嗑什麼藥才想到這樣的表白方法」、「怒火值真的應該要破表了哈哈哈」、「天兵成這樣，感覺日常生活會有問題啊」。至於到底有沒有放生，原PO則在留言處透露「他有在反省了QQ，我有罵他」、「氣歸氣但是他還是很愛我」、「其實他平常也是屬於搞怪會逗我笑的類型，只是這次有點超過，被我K過以後應該不會再耍笨了吧？希望他下次不要再上笨版，說放生其實也捨不得啦QQ」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
過年集資買刮刮樂！4年輕人以為「中10萬」　店員一看翻10倍
刷卡訂房1晚384元！他下秒崩潰「是美金」1人包花蓮獨棟民宿

關鍵字：天兵,男友,交往紀念日,咖啡粉,PTT

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大樂透1人獨得2.04億！初四獎落新北蘆洲　終結2連槓成億萬富翁

大年初五迎財神！轉運撇步必看　開門開窗+凌晨3點最合適

快訊／國3竹南路段塞爆！「時速跌剩27」網崩潰：大家想的都一樣

影／店員神解密！看到超商「透明簾」別拿飲料　網驚：長知識了

好市多網傳必買「四大天王」！還有史上最超值神物　網讚：願意繳會費

小孩壓歲錢「1000塊太多」！　陶晶瑩「過年家教」網一面倒：這很重要

屬蛇的你要注意了！謝沅瑾解析「豬年恐有血光之災3大生肖」

快訊／初四大樂透「頭獎2.1億」號碼出爐！快來抱走145組百萬大紅包

綠茶婊Top5星座！　這閨蜜會「半夜爬上妳的男友床」

拼字「我♡U」耍浪漫！天兵男友拖把一壓…女友怒氣值↑「白沙原來是…」

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

老翁洗腎後頭暈騎車...2度自摔倒地 熱心民眾扶起讓他靠、擋後方來車

鍛鍊核心肌群保護脊椎！　學會3招運動法在家隨時練

室外瓦斯桶起火莫慌張、別潑水　鋼瓶內壓＞外壓關閥門瞬間熄火

拼字「我♡U」耍浪漫！天兵男友拖把一壓…女友怒氣值↑「白沙原來是…」

快看自己上榜沒？　金豬年「3大最旺生肖」公開

「迷失靈魂找自己」10大台灣獨立樂團女聲　Tizzy Bac伴20年牢騷

醫師看機師罷工：歐、日可連飛13小時「難道不在意飛安？」

聲援罷工機師疑過勞倒地？華航：該機師連2天沒上班

更新／國1北上紫爆！湖口、西螺時速跌剩18km　國5宜蘭到坪林一片紅

機師罷工未爆彈！華航地勤慘收爛攤子　要求「加發出勤人員津貼」

華航機師罷工事件　陳學聖：鄭文燦趕快出來救援！

人生轉角／地瓜媽媽逃離家暴夫「苦養2兒」　擠5坪房：走一步算一步

飲料口味只是做得像？　食藥署闢謠：須照規定，可查看商品標示

NASA公布最新登月計畫：讓太空人長住月球！

人夫與女同事狂傳鹹濕簡訊　正宮「拔手機線」意外揭外遇真相

俄羅斯計畫2031年完成首次載人登月　月球基地2034開工

旅日苦惱乾冷球又不能沾血　畢雯媛狂擦乳液「手指」飛出去

民進黨推新決議文？　郭正亮：應確定總統候選人再談

華航罷工打亂旅客行程安排　徐永明推修法「罷工預告」

哪個科系畢業適合賣壽司？　答案讓網友爆笑：噴了滿螢幕咖啡

罷工推民進黨派系鬥爭？王浩宇曝：華航跟國民黨淵源比較深

柯建銘：虐童、酒駕、預告罷工　3案修法擬列優先法案

奶汪遭親媽啃咬腋下...插管餵食30天救活　3年後長成「巨大麥克風」

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有..

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩..

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死..

華航機師薪水、休假、工時全曝光..

小恩恩力挺前妻：有馬妹不是婊子

訂房一晚384元！他下秒收帳單..

老婆笑他笨！「車停這樣」老司機..

足球巧克力真名曝光　網友好驚訝

這生肖財運旺！他幫爸挑刮刮樂「..

妹遇火災逃生！爸竟吐「超酸歧視..

16歲女兒最強撒嬌！爸驚合照全..

通水管被收8700元　網：通1..

初五迎財神！凌晨3點最合適

年味越來越淡　網：物質豐富長輩..

更多熱門

相關新聞

訂房一晚384元！他下秒收帳單崩潰：是美金

一名男網友趁春節連假，熱血騎車環島，從新北一天就到高雄，過程中他借宿朋友家2天，接著回程打算走東部，便上訂房網選了一晚384元的房間，而且房間環境看起來很不錯，於是就下訂。過一下之後，電子信箱就收到刷卡明細，這一看讓他超崩潰，上面的付款金額竟然是14254元，「我沒注意到他幣別是美金！」

送16歲女給男友性侵　狠媽出獄再交新男

年味越來越淡　網：物質豐富長輩凋零

苗栗男深夜燒炭！300網灌爆警局救回

北捷打翻奶茶！外籍觀光妹掏新圍巾秒擦

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

夫妻買1本刮刮樂　直接爽中300萬

比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」當上太后卻離奇慘死

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有聲音

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩27

神解密！看到超商透明簾別拿飲料

李李仁：痛不算什麼 5結紮人夫超暖

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO文

16歲少女籌學費　扮「恐龍」竟遭揮拳噴血

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

「比展榮更像雙胞胎」他神撞臉展瑞！

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故

6女神「婚禮伴娘服」Baby的被酸心機！

清皇帝極樂姿勢曝光！「行房限時30分鐘」

「74部」陪90後長大的經典卡通！

不准死在這　全球唯一禁死小鎮

更多

最夯影音

更多

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面