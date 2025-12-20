明冬至變天「北東濕涼」　下週三陰雨區擴大

▲明天新一波東北季風影響，北東轉濕涼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(20日)南方水氣通過，各地有短暫陣雨，明天冬至，新一波東北季風影響持續到下週一，北部、東北部容易降雨，且氣溫略降。下週三再有另一波鋒面水氣南下，全台轉多雲陰陣雨天氣，聖誕節、行憲紀念日中部以北局部低溫下探14度。

天氣風險公司分析師廖于霆在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今日全台各地受到南方水氣通過影響，都有短暫陣雨發生機會，中南部清晨到上午有冬季少見的降雨狀況，不過雨勢不大，會下到入夜。

氣溫方面，因風場是吹偏東風，沒有明顯冷空氣影響，廖于霆說明，各地白天高溫都可以來到24到26度，感受上較舒適。早晚低溫各地在18度到19度左右，感受稍偏涼。

▲▼ 一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

廖于霆指出，今天晚上華南水氣通過後，中南部天氣將轉晴，但是北部、東北部地區受新一波東北季風增強影響，又會轉為陰陣雨的天氣型態。週日北部、東北部容易下雨，中南部及東南部天氣不錯，陽光可望露臉。中南部高溫可望回升到26到28度，北部、東北部全天只有18到19度，感受濕涼。

這波東北季風將持續到下週一，廖于霆說明，期間北部、東北部濕冷，中南部及東南部天氣不錯，下週二短暫轉東南風，各地轉晴，白天高溫將回升到24到28度。

不過下周三另一波鋒面水氣南下，廖于霆提醒，全台將轉為多雲時陰陣雨天氣，下週四行憲紀念日，中部以北平地低溫下探14到15度。