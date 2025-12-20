張文平板瀏覽紀錄曝光！　曾閱覽文章「台灣人，欠鄭捷一個公道」

▲《ETtoday記者》目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

27歲惡徒張文19日晚間在台北車站、捷運中山站犯下孤狼式恐攻，先投擲多枚煙霧彈製造混亂，再持銳利長刀潮人群揮砍，一路闖進誠品南西店，最終於頂樓處墜樓身亡，釀成4死11傷慘劇。警方查驗張文的平板，赫然發現張對於2014年犯下捷運殺人案的鄭捷興趣相當濃厚，還頻繁在網路上瀏覽為鄭捷發聲的文章，如「如果鄭捷知道有人願意傾聽」、「台灣人，欠鄭捷一個公道」等。

警方在案發後查扣張文的平板電腦，並破譯張文使用的雲端紀錄，發現張早在2024年間就開始搜尋鄭捷殺人案相關資訊，2025年10月後更頻繁搜索鄭捷新聞，疑似早在3個月前就開始策畫殺人，並效仿鄭捷犯案手法，地點同樣選在人潮眾多的捷運車站；此外，警方發現張文心思相當縝密，還在殺人計畫中將犯案時間、地點等製成表格，並明確規劃「先丟煙霧彈再砍人」，令人不寒而慄。

此外，警方檢索後發現，張文除了積極搜索鄭捷新聞，了解2014年犯案經過細節、傷亡情況外，還頻繁在網路上閱覽評論鄭捷的相關文章，對於站在鄭捷立場、袒護鄭捷的文章具有高度偏愛，如「如果鄭捷知道有人願意傾聽，或許那些死傷就不會發生」、「台灣人，欠鄭捷一個公道」等，顯見對於鄭捷的成長背景、思考模式、心理狀態有濃厚興趣。

▲人魔鄭捷已於2016年槍決伏法。（圖／ETtoday資料照）