社會 社會焦點 保障人權

張文平板瀏覽紀錄曝光！　曾閱覽文章「台灣人，欠鄭捷一個公道」

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

▲《ETtoday記者》目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

27歲惡徒張文19日晚間在台北車站、捷運中山站犯下孤狼式恐攻，先投擲多枚煙霧彈製造混亂，再持銳利長刀潮人群揮砍，一路闖進誠品南西店，最終於頂樓處墜樓身亡，釀成4死11傷慘劇。警方查驗張文的平板，赫然發現張對於2014年犯下捷運殺人案的鄭捷興趣相當濃厚，還頻繁在網路上瀏覽為鄭捷發聲的文章，如「如果鄭捷知道有人願意傾聽」、「台灣人，欠鄭捷一個公道」等。

警方在案發後查扣張文的平板電腦，並破譯張文使用的雲端紀錄，發現張早在2024年間就開始搜尋鄭捷殺人案相關資訊，2025年10月後更頻繁搜索鄭捷新聞，疑似早在3個月前就開始策畫殺人，並效仿鄭捷犯案手法，地點同樣選在人潮眾多的捷運車站；此外，警方發現張文心思相當縝密，還在殺人計畫中將犯案時間、地點等製成表格，並明確規劃「先丟煙霧彈再砍人」，令人不寒而慄。

此外，警方檢索後發現，張文除了積極搜索鄭捷新聞，了解2014年犯案經過細節、傷亡情況外，還頻繁在網路上閱覽評論鄭捷的相關文章，對於站在鄭捷立場、袒護鄭捷的文章具有高度偏愛，如「如果鄭捷知道有人願意傾聽，或許那些死傷就不會發生」、「台灣人，欠鄭捷一個公道」等，顯見對於鄭捷的成長背景、思考模式、心理狀態有濃厚興趣。

▲人魔鄭捷已於2016年槍決伏法。（圖／ETtoday資料照）

▲▼ 鄭捷2014年5月21日在北捷板南線江子翠至龍山寺站隨機殺人，造成4死24人輕重傷，經法院判處死刑後，鄭捷已於2016年槍決伏法。（圖／ETtoday資料照）

ET快訊
隨手錄北車大煙！回家看影片嚇傻「拍到張文」
不只關稅！還有「3大未爆彈」夾擊台灣傳產　供應鏈斷裂恐怖後果
快訊／北捷傷者證實為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」
快訊／北捷案1傷患是愛滋感染者　衛福部下午緊急說明
張文恐攻武器曝光！ 屯5刀、35顆油彈、24煙霧彈

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

亞當夫婦隔16年合唱定情曲！　佳人超緊張「見到趙權就安心」

全恩菲降臨新北國王　俏皮聖誕裝現身職籃首跳說心情緊張

北捷恐攻案釀4死15傷　胸頸刀傷為主、還有2人在加護病房

北捷恐攻案釀4死15傷　胸頸刀傷為主、還有2人在加護病房

台北捷運台北車站與中山站昨晚發生隨機攻擊事件，嫌犯張文先後在兩站丟擲煙霧彈及汽油彈，並持刀傷人，最後自百貨公司6樓墜樓。內政部警政署今（20日）舉行「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告，衛福部指出，這起事件一共有15名傷患，其中4名死亡，其餘11名有5位已經出院，還有6位在住院，有2位在加護病房，1位是頸部刀傷仍需要觀察、另1位有血胸情形，目前經過手術都已經穩定，沒有生命之虞。

張文犯案時間「長得離譜」　柳采葳：重大治安缺失要有人負責

張文犯案時間「長得離譜」　柳采葳：重大治安缺失要有人負責

蔡詩芸看北捷案嘆意外遭嗆：拍一堆美化89電影

蔡詩芸看北捷案嘆意外遭嗆：拍一堆美化89電影

煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題要檢討

煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題要檢討

張文高中當幹部功獎無數　9年後成殺人魔

張文高中當幹部功獎無數　9年後成殺人魔

北捷砍人北捷恐怖攻擊北捷隨機砍人北捷恐攻張文北捷中山站中山商圈中山站誠品南西

