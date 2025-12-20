　
社會 社會焦點 保障人權

停紅燈遭張文割喉亡...遇害騎士姊姊警局外痛喊「他殺了我弟弟！」

記者閔文昱／綜合報導 

台北市19日傍晚發生震驚社會的重大恐怖攻擊事件。27歲嫌犯張文先後在台北車站與中山站一帶丟擲煙霧彈、持長刀隨機攻擊民眾，最後從百貨公司墜樓身亡。整起事件造成包含嫌犯在內共4人死亡、9人受傷，其中一名在中山站附近遭砍身亡的機車騎士，其姊姊晚間在結束警詢、步出派出所時情緒潰堤，對著鏡頭憤恨怒吼「張文殺了我弟弟！」畫面令人鼻酸。

警方調查，27歲嫌犯張文於19日傍晚先在台北車站丟擲煙霧彈，並持長刀隨機砍殺阻止民眾，造成1死1傷後逃離；接著又轉往中山站南京西路一帶，同樣以煙霧彈製造混亂後持刀攻擊路人，並闖入南西誠品隨機行兇，台北街頭一度宛如末日電影場景。

▲▼北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陳以昇攝）

▲騎士遇害後負傷倒在路邊。（圖／記者陳以昇攝）

其中一名死者為當時在路口停等紅燈的機車騎士，張文突然衝上前，近距離朝騎士頸部揮刀，鮮血瞬間染紅白色上衣。騎士身受重傷仍勉力騎離現場，送醫後仍因喉嚨撕裂傷勢過重，宣告不治。

警方事後陸續通知受害者家屬及嫌犯家屬到案說明。根據《民視新聞網》報導，機車騎士的姊姊在結束筆錄、步出派出所時情緒潰堤，面對鏡頭憤怒哽咽怒吼，「他殺了我弟弟！」另一方面，張文父母也被警方通知到案，兩人離開派出所時全程不發一語，神情凝重、快步上車離去。

▲張文持刀刺向騎士脖子。（圖／記者陳以昇攝） 北捷,恐怖攻擊,張文,隨機殺人,隨機砍人,北捷砍人,北捷隨機砍人,煙霧彈

▲張文持刀刺向騎士脖子。（圖／記者陳以昇攝）

台北市災防辦最新統計，截至當晚22時30分，送醫共13名（8男5女），其中4人死亡（含嫌犯）、重傷1人、中傷1人、輕傷7人。消防局119送醫9人，其餘4人自行就醫。警方表示，張文犯案動機及相關細節仍待進一步釐清。 

12/17 全台詐欺最新數據

張文行兇前折返回租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

