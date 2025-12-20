不只救人還能「做傷」！　南市義消救護中隊學傷妝強化實戰演練擬真度

▲台南市消防局舉辦救護義消「傷妝」訓練，透過擬真傷勢提升實戰演練臨場感。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化救護義消實戰應變能力，台南市消防局20日舉辦「救護義消傷妝訓練」課程，特別邀請北區緊急醫療作業中心（EMOC）資深講師黃淑妏教官授課，透過專業講解與實作示範，引導學員深入認識各類創傷型態、傷口結構，並學習以傷妝技術真實呈現事故現場情境，提升演練臨場感。

黃淑妏教官在課程中分享多年臨床與訓練經驗，協助救護義消從「看懂傷勢」到「做出傷勢」，不僅強化對創傷機轉的理解，也讓未來在院前急救演練及教育訓練時，能自行製作更貼近真實的模擬案例，進一步提升反應速度與處置判斷能力。

市長黃偉哲表示，義消是消防體系中最堅實的後盾之一，每一次進修訓練，都是守護城市安全的重要累積。此次將「傷妝技術」納入訓練課程，不僅讓演練更貼近實戰，也讓義消夥伴在模擬與應變中累積寶貴經驗，展現台南消防救護團隊持續精進、勇於創新的專業精神。他也感謝全體義消長期投入救災救護工作，為守護市民生命安全付出的無私奉獻。

消防局長楊宗林指出，義消救護中隊長期配合消防局推動災害防救與緊急救護工作，展現高度投入與學習熱忱。本次訓練突破傳統框架，將傷妝技術導入教育訓練，不僅培養新技能，也體現消防救護多專業整合的精神，未來可望支援更多訓練及宣導活動，為救護教育增添專業深度。

消防局強調，透過持續專業精進與跨領域學習，義消救護中隊在執行救災救護任務之餘，也不斷求新求進，為全面提升台南市緊急醫療服務量能持續努力，守護市民生命安全。