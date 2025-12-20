　
馬斯克點名「台灣少子化危機」　台大校長籲設國家委員會搶人才

▲▼台大校長呼籲政府設立國家人才委員會，統合進行對外招生。（圖／記者許敏溶攝）

▲陳文章呼籲政府設立國家人力資源委員會，統合各部會進行對外招生。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

少子化衝擊高教，境外生成為各大專院校解決生源的目標。台大校長陳文章今（20日）表示，建議政府應該成立一個國家級人力資源委員會，統合教育部、國科會、外交部、僑委會等單位，與企業、學術界合作，負責對外進行招生，並設置執行長，在各國進行攬才會有更好策略，討論並提供什麼誘因以增加招生。

台大今天舉行校務會議，校長陳文章在進行校務會議報告時指出，台大每年共投入超過13億元進行攬才留才相關計畫。在留才部分，包括「學術研究績效獎勵、績優彈性加給、學術勵進青年講座、台大講座教授」等措施；至於攬才，則有「台大拔萃學者、教育部玉山(青年)學者計畫、新聘教師加給、住宿保證、減授時數、新進教師創始經費」等措施，延攬教研與博士後人員各100位。

在會後接受媒體聯訪時，陳文章提及，日前連特斯拉執行長馬斯克也點名台灣少子化問題非常嚴重，事實上國內大專校院也面臨生源不足問題，而少子化問題不能光靠衛福部，應該加強招收境外生與僑生的力道，尤其是僑生，因為優秀的僑生在台大學業表現真的不錯。

不過，為了統合對外招生，陳文章建議政府應該成立一個國家級人力資源委員會，統合教育部、國科會、外交部、經濟部、僑委會等單位，與企業、學術界進行合作，並設立一位執行長，除了負責對外招生，也可統合資源並提出完整策略，像是提供來台就讀獎學金、與企業對接或到企業實習等配套措施，並進行至少10年的長期規劃。

陳文章強調，少子化引發的人才問題，大家具有高度共識，且這個議題不牽涉政黨或政治立場，可透過編列特別預算或韌性預算，進行跨部會的攬才計畫，也有利於各校結成聯盟進行聯招，企業也會更願意提供留台工作機會。

台大修改招生規定　入學資料造假「最重移送法辦」

台大在今年招生過程中，接連發生考生因科展抄襲或入學資料涉假，遭撤銷入學資格案例。為避免類似情況重演，台大今（19日）在教務會議通過修正招生規定，若考生報考資料造假，不論是錄取前、入學後或畢業後等均可追究，包括取消入學資格或學位，且所有招生管道全面適用，情節重大者則會函送司法單位。

台大首推41門課寒假課程「2千學生選課」　教商管寫程式可拿學分

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

台大校長陳文章成功續任　校務會議拿下74%同意票

馬斯克關注台灣少子化　陳菁徽批民進黨擺爛：人都沒了怎護台？

