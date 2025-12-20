95.6%教師有AI學習需求　期盼教育部提供免付費軟體

▲最新調查顯示，95.6%教師有AI學習需求，更有超過九成教師希望教育部提供免付費軟體。（圖／黃昆輝基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

AI（人工智慧）為全球帶來衝擊，連校園中老師也不例外。根據一份針對超過3千名中小學教師最新調查顯示，高達95.6%教師對於AI知能有學習需求，「課程設計」則是最優先，並希望提供簡單好用的AI教學平台，另有94.1%期待教育部提供教師無償使用應付費的AI軟體。

隨著AI應用層面越來越廣泛，也帶來巨大改變。AI快速發展與普及是台灣教育轉型契機，而教師的AI素養是教育轉型成敗的關鍵。為了解教師運用AI的需求與期望，黃昆輝教授教育基金會在今年8月27日至10月10日，針對3328名國小、國中、高中教師的網路問卷，並在今天公布結果。

調查顯示，高達95.6%的教師對於AI知能有學習需求。對於進修課程，教師需求最優先前三項：課程設計（91.9%）、學習評量設計（91.1%）、學生學習困難診斷（90.5%）。另有近九成教師期望參加應用AI在跨領域教學設計的研習，超過八成期望縣市政府提供資源成立跨校教師AI學習社群。

為提升AI素養，調查發現，教師期望最高的兩項是AI應用教學實作工作坊及線上課程。另調查顯示，教師高度期待得到具體實用的教學資源，而簡單好用的教學平台、AI工具的實際操作指導、課堂教學範例與教材、AI生成的多元評量工具與方法，需求程度都超過九成。

不過，由於目前不少AI軟體都需要付費，調查顯示，超過九成教師期待教育部提供無償使用應付費的AI軟體，並贊同教育部對偏鄉學校或非資訊專長教師提供專業人力支援。而學校要引導教師在教學上使用AI工具，受訪教師認為，應優先提供穩定的網路環境與資源，開設不同程度的專業課程。