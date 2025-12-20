張文拿《浴血任務2》刀具複刻品！遇持刀者1招最安全：保持距離

▲有刀具迷發現，張文持的刀應是複刻品。（圖／記者陳以昇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

北捷19日傍晚發生恐攻案，釀成包括兇手在內，共4死11傷的慘案。對此，有刀具達人在粉專發文，針對嫌犯所持刀具分析，該刀刃目測約10英吋長，幾乎完全無法近身。他便提醒，面對持刀者，唯一安全的方法只有保持距離，「以人數優勢搭配更長的兵器，像是『刺股』控制歹徒，或是以防狼噴霧攻擊然後落跑。」

粉專「柴犬刀具」指出，犯嫌的刀有銀色護手與pommel（指劍柄上的圓頭），目測刀刃長約10英吋，有刀友認為應該是電影《浴血任務2》某把刀的複刻品，「那種尺寸的刀你完全無法近身」。

他認為，事件已發生，確認凶器對一般民眾可能沒什麼幫助，「但知道凶器切確的型制，（我自己）感覺會安心一點，因為未知的感覺是很不舒服的。」而且，這對警方偵查可能有幫助，因為不是通用型的美工刀或廚刀，不論從角色崇拜、犯案動機，甚至購買管道，都能縮小範圍追查。

面對持刀者 不要嘗試近身搏鬥

最重要的是，他也提醒一般民眾如何自保，「面對持刀者，唯一安全的方法只有保持距離」，強調不要嘗試近身搏鬥。他指出，必須以人數優勢搭配更長的器具進行控制，或使用防狼噴霧後立刻撤離，「路上看到有人無端拔出不管什麼尺寸的刀，一定要保持距離。」

至於是否要大聲提醒旁人，原PO則認為要看距離而定，「如果他離你10公尺以外（約兩台車長），可以在保持最高警戒並慢慢遠離的前提下提醒大家；但如果在10公尺內，反而可能激怒歹徒，讓自己成為被下手的對象，這需要非常謹慎。」