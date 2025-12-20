　
地方 地方焦點

花蓮版「秋紅谷」南濱滯洪池工程動土　兼顧防洪與生態休憩

▲▼工程基地位於自由街南側、和平路北側、縣道193線西側，工程用地約3.49公頃。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼工程基地位於自由街南側、和平路北側、縣道193線西側，工程用地約3.49公頃。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府19日舉行「花蓮縣花蓮市南濱滯洪池新建暨整體景觀工程」動土典禮，花蓮縣長徐榛蔚親自出席並宣告本項重大防洪與城市景觀建設正式啟動，將強化花蓮市區防洪能力並提升南濱地區整體景觀風貌，期盼打造兼具防災、休憩與景觀價值的多功能滯洪池公園。

▲▼工程基地位於自由街南側、和平路北側、縣道193線西側，工程用地約3.49公頃。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，南濱滯洪池新建工程完工後將兼具防災滯洪與城市景觀功能，比喻為花蓮版的「秋紅谷」。工程預計有效緩解花蓮市區積淹水問題，串聯東大門夜市、日出大道、太平洋公園與和平路等周邊區域，提升整體市容與地方發展。徐榛蔚提到，雖然建設期間可能面臨交通影響的黑暗期，但未來持續優化周邊193縣道及周邊橋樑品質，透過有系統的水利治理與景觀提升，為鄉親打造更安全、優質的生活環境。

▲▼工程基地位於自由街南側、和平路北側、縣道193線西側，工程用地約3.49公頃。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼完工後示意圖。

建設處說明，因花蓮市東側自由、和平排水分區長期為高風險淹水區域，受極端氣候強降雨影響，屢傳積淹水情形。本工程完工後，配合既有南濱抽水站、排水幹線及制水閘門等設施，將全面有效提升區域防洪效能。本工程基地位於自由街南側、和平路北側、縣道193線西側，工程用地約3.49公頃，有效滯洪容量約4萬5千立方公尺，經費為新台幣1億9,980萬元，工期為550日曆天。預計使花蓮市自由、和平排水分區整體防洪保護標準由3年重現期提升至5年重現期，降低淹水風險。

▲▼工程基地位於自由街南側、和平路北側、縣道193線西側，工程用地約3.49公頃。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

建設處進一步說明，本工程也包含整體景觀與生態營造，結合綠化空間、休憩動線與環境教育元素，串聯日出大道、太平洋公園及東大門夜市等重要觀光節點，打造兼具防災、休憩與景觀價值的多功能生態公園。本工程將是花蓮縣防洪建設、永續發展的重要里程碑。

▲▼工程基地位於自由街南側、和平路北側、縣道193線西側，工程用地約3.49公頃。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

完工後能有效緩解花蓮市區積淹水問題，串聯東大門夜市、日出大道、太平洋公園與和平路等周邊區域，提升整體市容與地方發展。

建設處也強調，未來將持續透過完善施工管理與後續維護，打造安全、宜居且具特色的城市水岸環境，全面提升花蓮市的防災韌性與生活品質。

動土典禮貴賓有立法委員傅崐萁辦公室主任陳仲敏、花蓮縣議員魏嘉賢、謝國榮、吳東昇、林品仰、林源富、鄭乾龍以及多位地方議員助理、代表、里長等人到場見證。
 

賴清德出席成大沙崙醫院動土盼打造南台灣智慧醫療新樞紐

賴清德出席成大沙崙醫院動土盼打造南台灣智慧醫療新樞紐

國立成功大學沙崙醫院18日上午於台南市歸仁區舉行動土典禮，總統賴清德親臨主祭，教育部、國發會、衛福部等中央部會代表，台南市副市長趙卿惠、成大校長沈孟儒、前校長蘇慧貞、成大醫院院長李經維及多位民意代表、醫界與產學界人士到場觀禮，共同見證南台灣智慧醫療與健康城市發展的重要里程碑。

南投市福崗路西延新建工程動土

南投市福崗路西延新建工程動土

紅十字會捐款興建　花蓮消防局水璉分隊廳舍動土

紅十字會捐款興建　花蓮消防局水璉分隊廳舍動土

「忠義兒少福利園區」動土　總工程費15億

「忠義兒少福利園區」動土　總工程費15億

斗南鎮善功橋改建追加逾千萬元　縣府權理支持提升安全效能

斗南鎮善功橋改建追加逾千萬元　縣府權理支持提升安全效能

