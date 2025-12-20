恐攻殺人魔背景曝！讀餐飲科個性孤僻　高中同學：意外他變這樣

▲逃兵犯張文縱火4起又無差別殺死三路人，同學說很意外他變這樣。（圖／民眾提供）

記者邱中岳／台北報導

台北車站在19日發生恐怖攻擊事件，妨害兵役通緝犯張文，陸續犯下四起縱火案件後，在北車、南西誠品無差別攻擊導致3人慘死，嫌犯也隨即跳樓身亡，同學接受《ETtoday新聞雲》專訪時回憶，嫌犯張文在高中時期個性雖然比較孤僻，但是總會在第一時間跳出來幫助同學，沒想到他畢業後會性情大變，犯下恐怖殺人案。

警方調查，27歲的張文，因妨害兵役案件遭到桃園地檢署發布通緝，一月份北上北市中正區公園路20巷承租分租套房，但沒想到在19日犯下不特定傷人案件，導致3死11傷，張文自己最後也從南西誠品頂樓墜落身亡。

警方發現，張文先在17日投宿南京西路上的千慧旅館，疑似在裡面製作汽油彈，先在北市中山區長安東路一段2處地方以及林森北路一處地下室縱火，後續在傍晚又前往租屋處縱火，趁警消忙於滅火之際，張文又帶著刀具、煙霧彈以及汽油彈跑到北車，導致一名余姓男子遭砍身亡。

▲10年前稚嫩的張文（戴帽）剛從永平高中畢業，畢業後第一次與同學到福隆海水浴場玩水。（圖／民眾提供），下同

張文在北車犯案之後，又折返回到商旅，拿著汽油彈直接下樓，跑到南京西路大街上擲煙霧彈，並且持刀闖進南西誠品裡面隨機傷人，又導致蕭、王兩位民眾傷重不治，最後嫌犯墜樓輕生。

張文的郭姓高中同學，回憶起張文表示，都是在楊梅永平高中念書，因為是餐飲科建教合作班，所以高一、高二都在學校念書，直到高三時期，全班的人都到三井集團旗下的餐廳建教合作。

郭姓同學表示，張文在校表現相當孤僻，鮮少與同學來往，在學校僅與一名同學有相當的交情，課餘時間也比較少跟同學一同出遊，在校成績也沒有特別突出，但是平時還蠻熱心助人，有同學需要幫忙會第一時間跳出來。

張文在同學心中是乖巧的小孩，郭姓同學指出，很意外同學變成這樣，他在高中就是很乖的小孩，但是不知道這幾年的變化如此之大，甚至變成冷血殺人犯。