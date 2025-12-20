　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐攻殺人魔背景曝！讀餐飲科個性孤僻　高中同學：意外他變這樣

▲▼張文縱火4起又無差別殺死三路人，同學回憶：很意外同學變這樣。（圖／民眾提供）

▲逃兵犯張文縱火4起又無差別殺死三路人，同學說很意外他變這樣。（圖／民眾提供）

記者邱中岳／台北報導

台北車站在19日發生恐怖攻擊事件，妨害兵役通緝犯張文，陸續犯下四起縱火案件後，在北車、南西誠品無差別攻擊導致3人慘死，嫌犯也隨即跳樓身亡，同學接受《ETtoday新聞雲》專訪時回憶，嫌犯張文在高中時期個性雖然比較孤僻，但是總會在第一時間跳出來幫助同學，沒想到他畢業後會性情大變，犯下恐怖殺人案。

警方調查，27歲的張文，因妨害兵役案件遭到桃園地檢署發布通緝，一月份北上北市中正區公園路20巷承租分租套房，但沒想到在19日犯下不特定傷人案件，導致3死11傷，張文自己最後也從南西誠品頂樓墜落身亡。

警方發現，張文先在17日投宿南京西路上的千慧旅館，疑似在裡面製作汽油彈，先在北市中山區長安東路一段2處地方以及林森北路一處地下室縱火，後續在傍晚又前往租屋處縱火，趁警消忙於滅火之際，張文又帶著刀具、煙霧彈以及汽油彈跑到北車，導致一名余姓男子遭砍身亡。

▲▼逃兵犯張文縱火4起又無差別殺死三路人，同學回憶：很意外同學變這樣。（圖／民眾提供）

▲10年前稚嫩的張文（戴帽）剛從永平高中畢業，畢業後第一次與同學到福隆海水浴場玩水。（圖／民眾提供），下同

張文在北車犯案之後，又折返回到商旅，拿著汽油彈直接下樓，跑到南京西路大街上擲煙霧彈，並且持刀闖進南西誠品裡面隨機傷人，又導致蕭、王兩位民眾傷重不治，最後嫌犯墜樓輕生。

張文的郭姓高中同學，回憶起張文表示，都是在楊梅永平高中念書，因為是餐飲科建教合作班，所以高一、高二都在學校念書，直到高三時期，全班的人都到三井集團旗下的餐廳建教合作。

▲▼逃兵犯張文縱火4起又無差別殺死三路人，同學回憶：很意外同學變這樣。（圖／民眾提供）

郭姓同學表示，張文在校表現相當孤僻，鮮少與同學來往，在學校僅與一名同學有相當的交情，課餘時間也比較少跟同學一同出遊，在校成績也沒有特別突出，但是平時還蠻熱心助人，有同學需要幫忙會第一時間跳出來。

張文在同學心中是乖巧的小孩，郭姓同學指出，很意外同學變成這樣，他在高中就是很乖的小孩，但是不知道這幾年的變化如此之大，甚至變成冷血殺人犯。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／蔣萬安宣布：台北市全面升級戒備！
張文還有哥哥住高雄　5年沒聯絡
快訊／張文犯案完整時間序曝光！
遭恐攻死亡家屬悲問卓榮泰　「為什麼一個年輕人在大街上鑄下大錯
快訊／張文想學鄭捷！狂搜「北捷殺人案新聞」　列殺人計畫表格
中山隨機殺人片《玩命關頭》男星也轉發！　網驚：在美國早被「射
快訊／57歲男阻張文不幸罹難　蔣萬安：從寬認定至少獲500萬
快訊／張文奪3命墜樓亡！3地同步驗屍結果曝
快訊／北捷恐攻3民眾喪命！北檢將協助家屬申請犯罪補償金　最高
張文父母抵達二殯相驗！夫妻緊緊牽手　神情凝重不發一言
快訊／貼文恐嚇高雄車站！陳其邁曝「5帳號涉案」：已掌握IP

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

殺人魔張文狂丟煙霧彈隨機砍人　「SG仿真版」網路賣家急下架

國1溪洲段貨車飛出護欄「車頭爛毀」回堵11km　駕駛：太累了

北捷恐攻釀3人枉死！張文還有哥哥住高雄　警方證實：5年沒聯絡

快訊／疑想學鄭捷！張文狂搜「北捷殺人案新聞」　列殺人計畫表格

台中媽開車和2孩聊天！一分心休旅車秒撞側翻...母子3人受傷

台中討債18人大亂鬥！20歲男剛下車...竟被自己人撞成植物人

恐攻殺人魔奪3命墜樓亡！3地同步驗屍結果曝　他脖子中刀白T全染紅

張文父母抵達二殯相驗！夫妻緊緊牽手　神情凝重不發一言

北捷恐攻3民眾喪命！北檢將協助家屬申請犯罪補償金　最高180萬

快訊／貼文恐嚇高雄車站！陳其邁曝「5帳號涉案」：已掌握IP

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

煙霧彈襲擊北車 傷者畫面

殺人魔張文狂丟煙霧彈隨機砍人　「SG仿真版」網路賣家急下架

國1溪洲段貨車飛出護欄「車頭爛毀」回堵11km　駕駛：太累了

北捷恐攻釀3人枉死！張文還有哥哥住高雄　警方證實：5年沒聯絡

快訊／疑想學鄭捷！張文狂搜「北捷殺人案新聞」　列殺人計畫表格

台中媽開車和2孩聊天！一分心休旅車秒撞側翻...母子3人受傷

台中討債18人大亂鬥！20歲男剛下車...竟被自己人撞成植物人

恐攻殺人魔奪3命墜樓亡！3地同步驗屍結果曝　他脖子中刀白T全染紅

張文父母抵達二殯相驗！夫妻緊緊牽手　神情凝重不發一言

北捷恐攻3民眾喪命！北檢將協助家屬申請犯罪補償金　最高180萬

快訊／貼文恐嚇高雄車站！陳其邁曝「5帳號涉案」：已掌握IP

陸貪官被查扣479捆各類舊版人民幣　35年前「綠幽靈」拍賣20萬起跳

台北市全面升級戒備　蔣萬安：跨年晚會派特勤小組駐守

新北U18／「試看昧」氣氛佳！高雄市奪季軍平隊史　教頭盼再突破

台中大慶夜市500元預算這樣吃最內行！盤點6攤人氣排隊美食

張文隨機砍人！他點名2家店「第一時間反應」可學習：非常好的範例

卓榮泰拒副署財劃法、憲訴法遭判違憲　藍：三權聯手吞併立法權

殺人魔張文狂丟煙霧彈隨機砍人　「SG仿真版」網路賣家急下架

警政署公布張文犯案完整時間序　聲東擊西別處縱火、7警追捕下墜樓

張文暴行襲北車中山釀4死　蔣萬安：非大陸籍、有計劃攻擊

華爾街大多頭看「2026年十大科技預測」　輝達、甲骨文榜上有名

北車煙霧彈男　「跑誠品南西砍人」3人躺地

社會熱門新聞

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

更多熱門

相關新聞

張文縱火丟煙霧彈又砍人　搜出25瓶汽油彈

張文縱火丟煙霧彈又砍人　搜出25瓶汽油彈

台北車站在19日發生一起不特定襲擊事件，一名男子19日陸續在北市中山區犯下三起縱火案件，後來又跑回中正區公園路的租屋處縱火，接著又徒步走到北車丟擲煙霧彈，導致一死一傷。嫌犯後來又跑到南京西路上丟擲煙霧彈，並持刀衝進誠品南西砍人，最後從頂樓墜樓身亡。警方接獲線報，一度以為裡面還有2名共犯，立刻逐層搜索，最後確定為一人犯案，且已墜樓身亡。

快訊／南投恐怖男開車撞鄰居　持水果刀猛刺奪命

快訊／南投恐怖男開車撞鄰居　持水果刀猛刺奪命

BMW猴吸喪屍毒撞死行人　冷血肇逃喊不知撞到

BMW猴吸喪屍毒撞死行人　冷血肇逃喊不知撞到

移走絲瓜棚被刺胸慘死　兒女悲赴殯儀館認屍

移走絲瓜棚被刺胸慘死　兒女悲赴殯儀館認屍

林口火爆男狠砍菜友奪命　上月家暴前女友

林口火爆男狠砍菜友奪命　上月家暴前女友

關鍵字：

逃兵犯縱火殺人高中

讀者迴響

熱門新聞

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

高雄車站遭恐嚇！不明人士：12/25接力北捷案

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

嫌犯跳樓後送醫

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面