　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／董座道歉也沒用！歐客佬假冒藝伎咖啡　中市府撤十大伴手禮資格

▲快訊／混賣風波燒3周！歐客佬董座親上火線「鞠躬道歉」。（圖／記者白珈陽攝）

▲歐客佬精品咖啡被台中市府撤銷十大伴手禮獎座。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華／台中報導

多次榮獲「台中市十大伴手禮」的歐客佬精品咖啡，爆發涉嫌巴拿馬藝伎咖啡產品標示爭議，神隱多日的董事長王信鈞事隔多日今天上午才現身向消費者鞠躬道歉欲平息眾怒，但稍早台中市工商發展投資策進會表示，為維護「台中市十大伴手禮」活動公信力與品牌形象，評議委員會議撤銷歐客佬「台中市十大伴手禮」得獎資格，並依法收回其獎座及證書。

工策會說明，「台中市十大伴手禮」為具高度指標性的官方選拔活動，長期以來重視品牌誠信、產品品質與食品安全。依據評選簡章壹拾壹點得獎義務第6款規定，得獎廠商如經查有違反簡章規定、經營不實、違反法令或發生爭議事件，致影響社會觀感並有危害活動形象之虞者，主辦單位應撤銷其得獎資格，並自撤銷日起3年內不得再行參選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

巴拿馬知名咖啡莊園主Willem J. Boot日前發文隔海指控，歐客佬假冒其冠軍豆「Finca Sophia」名義行銷與販售產品。台中市食安處火速前往歐客佬調查，認為違反食安法，涉嫌標示不實法辦。事件延燒多日，官方終於出面召開記者會、董座鞠躬道歉，強調內部機制出問題，資深員工疏失導致錯植產地並且重申退貨機制，但仍無法止血，傍晚台中市政府宣布撤銷歐客佬十大伴手禮資格。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文殺3人墜樓亡　全身搜出4刀具＋汽油彈
相隔11年！北捷再爆恐怖攻擊　傷亡規模對比鄭捷案一次看
高雄車站遭恐嚇！不明人士：12/25接力北捷案

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／董座道歉也沒用！歐客佬假冒藝伎咖啡　中市府撤十大伴手禮資格

遇到煙霧彈該怎麼自保？醫師給出建議：濕布遮口鼻效果更好

快訊／隨機殺人第4死！中山站遭砍37歲男送新光醫院不治

今年冬至「80年一遇」最強轉運日　專家揭3禁忌：2026福氣跑光

快訊／北車被攻擊57歲男「左肺左心穿刺傷」不治　台大出面說明

全國交通場站加強戒備　雙鐵照常行駛

快訊／北車被攻擊57歲男搶救無效死亡

公司千元交換禮物！送專櫃套組「卻抽中70包衛生紙」　OL傻眼了

快訊／中山站2路人傷者送馬偕　院方：1OHCA、1嗆傷

天津紙堆識出秋瑾真跡！國寶級收藏家張平沼分享秘辛　看好「東森藏寶閣」

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

全臺最大極限體能盛典臺中落幕 湧入8萬人次創逾億觀光產值

台南房市雙心臟啟動！永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利

快訊／董座道歉也沒用！歐客佬假冒藝伎咖啡　中市府撤十大伴手禮資格

遇到煙霧彈該怎麼自保？醫師給出建議：濕布遮口鼻效果更好

快訊／隨機殺人第4死！中山站遭砍37歲男送新光醫院不治

今年冬至「80年一遇」最強轉運日　專家揭3禁忌：2026福氣跑光

快訊／北車被攻擊57歲男「左肺左心穿刺傷」不治　台大出面說明

全國交通場站加強戒備　雙鐵照常行駛

快訊／北車被攻擊57歲男搶救無效死亡

公司千元交換禮物！送專櫃套組「卻抽中70包衛生紙」　OL傻眼了

快訊／中山站2路人傷者送馬偕　院方：1OHCA、1嗆傷

天津紙堆識出秋瑾真跡！國寶級收藏家張平沼分享秘辛　看好「東森藏寶閣」

耶誕搖滾倒數！UNIS、鄭恩地、川西奈月、宮崎薰抵台先被台南美食圈粉

阿基里斯腱撕裂「神速復出」？　美媒爆料綠衫軍坦圖本季將上場

快訊／董座道歉也沒用！歐客佬假冒藝伎咖啡　中市府撤十大伴手禮資格

導演帶范冰冰回家！媽嗨喊「原來妳就是白冰冰」　影后當場傻眼：蛤？

遇到煙霧彈該怎麼自保？醫師給出建議：濕布遮口鼻效果更好

因非自願離職出售房地如有出租　不適用房地合一所得稅20％稅

彰化4車連環追撞！轎車慘成夾心餅輪胎噴飛　孕婦等3人送醫

橫山書藝雙年展開幕　蘇俊賓：書藝是理解當代社會的文化櫥窗

嘉義縣議會寒冬送暖　 210戶弱勢家庭各獲3000元商品券

桃園草莓聖誕市集12/25登場　草莓食農體驗即起報名

【偶不想穿...】柴柴穿上雨衣後　獨自縮牆角滿臉奧嘟嘟超可憐XD

生活熱門新聞

快訊／隨機殺人第4死！中山站遭砍37歲男送新光不治

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

辜莞允曬泡湯照萬人朝聖「背影太犯規」

快訊／北車被攻擊57歲男「左肺左心穿刺傷」不治

21日冬至到！命理師示警4生肖健康要當心

3波變天！　下波冷空氣更強

快訊／「家樂福」將走入歷史！品牌授權終止　明年中改名換招牌

Gemini怎麼念？　官方曝正確發音

全台都淋雨　一張圖看紅爆熱區

更多熱門

相關新聞

假包裝販售咖啡豆　歐客佬：資深員工誤植

假包裝販售咖啡豆　歐客佬：資深員工誤植

台中知名連鎖咖啡店「歐客佬咖啡」，日前遭「藝伎咖啡教父」Willem J. Boot跨海控訴，指歐客佬假冒其世界冠軍藝伎咖啡豆「Finca Sophia 」名義，對外販售咖啡豆，全案台中地檢署已介入調查。風波延燒3週，歐客佬董事長王信鈞、總經理涂裴鈴今天（19日）親上火線說明；歐客佬解釋，是1名資深員工，不慎將咖啡豆產地「誤植」，造成消費者及莊園主的誤解，歐客佬表達誠摯的歉意。

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

巴拿馬港口交易　中國要求國企獲控制權白宮不接受

巴拿馬港口交易　中國要求國企獲控制權白宮不接受

頂級藝伎豆竟是假貨！歐客佬道歉：行政流程疏失

頂級藝伎豆竟是假貨！歐客佬道歉：行政流程疏失

歐客佬賣頂級莊園藝伎豆竟是假貨

歐客佬賣頂級莊園藝伎豆竟是假貨

關鍵字：

歐客佬精品咖啡藝妓假冒巴拿馬十大伴手禮

讀者迴響

熱門新聞

北捷中山站外隨機砍人！1男持長刀闖入誠品

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

北捷恐攻案又增1死！37歲男搶救不治

即／北車疑遭丟煙霧彈釀1傷　冒黑煙急疏散

快訊／北車M8「煙霧彈攻擊」！1男無呼吸心跳　犯嫌照片曝光

北捷恐攻男行兇前「放火燒租屋處」

恐攻嫌一路殺上樓！麥當勞急拉鐵門近10人躲櫃台

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

快訊／北車煙霧彈男「中山砍人」！遭警包圍後墜樓　命危搶救中

北車、中山「最新傷亡名單曝光」4死5傷

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

北捷恐攻男「墜樓無生命跡象」！送馬偕搶救

快訊／隨機殺人第4死！中山站遭砍37歲男送新光不治

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

快訊／北車煙霧彈男「跑誠品南西砍人」！　3人躺地滿地血畫面曝

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面