快訊／董座道歉也沒用！歐客佬假冒藝伎咖啡　中市府撤十大伴手禮資格

▲歐客佬精品咖啡被台中市府撤銷十大伴手禮獎座。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華／台中報導

多次榮獲「台中市十大伴手禮」的歐客佬精品咖啡，爆發涉嫌巴拿馬藝伎咖啡產品標示爭議，神隱多日的董事長王信鈞事隔多日今天上午才現身向消費者鞠躬道歉欲平息眾怒，但稍早台中市工商發展投資策進會表示，為維護「台中市十大伴手禮」活動公信力與品牌形象，評議委員會議撤銷歐客佬「台中市十大伴手禮」得獎資格，並依法收回其獎座及證書。

工策會說明，「台中市十大伴手禮」為具高度指標性的官方選拔活動，長期以來重視品牌誠信、產品品質與食品安全。依據評選簡章壹拾壹點得獎義務第6款規定，得獎廠商如經查有違反簡章規定、經營不實、違反法令或發生爭議事件，致影響社會觀感並有危害活動形象之虞者，主辦單位應撤銷其得獎資格，並自撤銷日起3年內不得再行參選。

巴拿馬知名咖啡莊園主Willem J. Boot日前發文隔海指控，歐客佬假冒其冠軍豆「Finca Sophia」名義行銷與販售產品。台中市食安處火速前往歐客佬調查，認為違反食安法，涉嫌標示不實法辦。事件延燒多日，官方終於出面召開記者會、董座鞠躬道歉，強調內部機制出問題，資深員工疏失導致錯植產地並且重申退貨機制，但仍無法止血，傍晚台中市政府宣布撤銷歐客佬十大伴手禮資格。