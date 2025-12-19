日本看到「櫃台1類人結帳」超安心！他嘆：在台灣會感到心酸

▲日本、台灣長輩在櫃台結帳，網友卻出現兩種解讀。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

近日有網友感嘆，同樣是長輩在櫃台結帳，在日本的話「會覺得安心」，但在台灣卻常被認為「生活可憐」。貼文引發共鳴，網友直言日本重視勞動尊嚴、長者自立文化，而台灣則容易以收入與地位評價他人，呼籲社會應學會尊重每一份工作。

一名網友近日在Threads感嘆，日本與台灣社會對「工作的價值」有著截然不同的態度，像是日本尊重「還願意工作的人」，台灣則是崇拜「看起來很成功的人」。

他接著舉例，如果在日本看到老爺爺站櫃台結帳，普遍會覺得「好安心」；但若是在台灣看到這一幕，「常聽到的是...怎麼那麼老還要站櫃台？」

文章曝光後，網友紛紛熱議，「這麼一講還真是...去日本餐廳，服務生是一位阿嬤，覺得『阿嬤好健康、好活力喔，真可愛』，回國後深夜去7-11看到白髮阿伯站大夜收銀，會覺得是不是生活出問題，好擔心」、「日本人對工作不分貴賤，所以連掃廁所都可以做到極致」、「確實，不過也取決於他們散發出來的面對工作時的氛圍跟態度」、「老人友善/自立這塊，真的不得不佩服日本」、「不得不說...台灣人到處都是鄙視人，做什麼行業只要比他爛他就酸；做什麼行業賺比他少他也能酸，總之能酸就酸」。

不少人是以正能量看待，「其實高齡工作很好，至少不用擔心退休金不夠，出來社會工作也可以認識朋友、鍛鍊身體」、「遇過長輩在櫃台結帳，有點慢但很親切又仔細，還會主動提醒怎麼搭最優惠，比一些臉臭又隨便的年輕店員好多了」、「我去超商比較喜歡遇到長輩型店員，他們都好有朝氣喔」、「在日本買醬菜，發現那個小個子老太太店員的英文比我好，簡直驚喜」。