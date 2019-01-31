想坐這裡！心機嬤拿票「隔壁16號」拗換位　他勉強答應卻虧慘...根本陷阱題

▲結果他從新竹站到桃園，然後看著阿嬤呼呼大睡。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

彰化一名網友今天搭乘自強號，北上到桃園辦事情，結果一上車就被某個阿嬤叫起來，表示想坐他的位子，他看對方票券是隔壁座位便欣然答應，怎料竟是悲劇的開始，原來老奶奶早在心裡默默盤算，最後甚至裝死到底，害他從新竹一路站到桃園。

男網友在爆怨公社提到，「今天有事必須到桃園一趟，不知道是我太久沒搭火車，還是這是正常的。我買對號票，彰化上車就被一個阿婆叫起來，說她想做這個位子，當時我跟她說位子滿了我沒辦法讓妳，她就倚老賣老，說年輕人讓一下不會怎樣啦！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

阿嬤出示手中車票，剛好是他隔壁的16號座位，於是他就答應對方要求，沒多久老奶奶倒頭狂睡，不但打呼還翹腳直接往他腿上踢，害他整隻腳被擠到伸出走道；更無言的是，阿婆到新竹就沒有座位了，男網友試圖叫醒她，但對方裝睡到底，根本拿她沒辦法。

就這樣，男網友從新竹站到桃園，不禁感嘆「到底我是買站票還是被凹......。」對此，網友紛紛回應，「不要當濫好，別人都不會感激，只會變本加厲」、「我會看態度...這種態度我不可能讓」、「真的不要理他」、「發現這是個騙術，阿婆可能要搭到台北，然後票只買到新竹，故意跟你換位裝死，然後你坐到新竹時，就被下一位乘客趕出座位了」。

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