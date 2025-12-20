大票國人自酸「台人沒危機意識」！網轟馬後炮：多數反應正常

▲北捷恐攻男張文釀4死11傷。（圖／ETtoday攝影中心）

記者鄺郁庭／綜合報導

北車、中山商圈隨機殺人案掀起台人恐慌，事件曝光後，網上出現大量檢討聲浪，酸現場民眾沒第一時間逃跑「危機意識太低」。有人也發文「自我反省」，因為若是他在現場看到有人丟煙霧彈，第一反應會是「有什麼快閃活動？」感嘆自己的危機意識太低。但就有網友不禁替路人說話，直言多數人的反應其實很正常，只是事後被放在「上帝視角」下放大檢視。

有網友在Threads發文「自我反省」，看很多人說，影片裡的民眾看到煙霧彈卻沒跑，「老實說，在台北最熱鬧的地區看到有人在丟煙霧彈，我第一個會覺得是不是什麼快閃活動？拿刀出來的時候在想，會不會等等再拿兩把出來，然後開始雜耍丟刀子？大概到了他開始追人的時候，才覺得不對勁」，最後檢討自己的危機意識太低，「戒之慎之」。

台人沒危機意識？大票挺原PO：你很正常

貼文引發討論，不少網友也留言力挺，認為原PO的想法正好點出關鍵問題，「我人在美國，聽到鞭炮聲會以為槍擊就會跑。但我回台灣，一定也會以為是什麼活動甚至會好奇往前看」、「沒錯啊！現在一堆瘋子動不動在斑馬線上跳舞吼叫的，誰知道他要幹嘛？」

也有網友認為，「第一時間以為是軍事迷在cosplay，等他靠近人群才覺得好像不對勁」、「你這才是正常的，說台灣人警覺性太低的，非要治安差到需要檢查計程車底盤有沒有炸彈，才叫有警覺嗎？」「實話，我跟先生討論台北人誰看過煙霧彈？能零秒反應是攻擊？中山站又常常有表演，車子還剛好停紅燈，應該很多人以為是拍戲還是表演。」

還有人直言，「馬後炮的人都是看著一開始就盯著嫌犯的影片，怪對角線的受害者們沒注意到持刀。有視角的差異啊！」認為很多人才剛騎出來或走出百貨，根本只看到一堆煙，兇手此時從人群中走來，被前面人擋到，就算有人喊有人持刀快逃，怎麼知道是哪個人、要往哪逃？