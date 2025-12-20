　
社會 社會焦點 保障人權

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」　還原張文現場狀況

記者葉國吏／綜合報導　

19日晚間台北車站、中山商圈及誠品南西店連環發生恐怖攻擊，造成4人死亡、5人受傷。誠品南西店一場持刀驚魂事件中，服飾女店員冷靜應變，成功安撫並保護現場民眾，成為網友讚賞焦點。現場民眾分享親身經歷，提醒大家遇突發狀況要保持冷靜、互助自保。

▲▼北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陳以昇攝）

▲張文隨機砍人造成4死9傷。（圖／記者陳以昇攝）

台北車站、中山商圈及誠品南西店昨晚陷入驚恐，多點連環攻擊讓民眾人心惶惶，造成四死五傷。誠品南西店一名網友事後在Threads感性分享，目睹兇嫌持刀闖入，現場一片混亂，但服飾女店員的應對讓人印象深刻，也成了這次事件中的暖心亮點。

誠品驚魂現場　民眾親歷逃亡
據網友描述，事件發生在他剛下班後，為母親挑選手機殼時，正要搭手扶梯上二樓，現場突然響起淒厲尖叫聲，人群瞬間往手扶梯蜂擁逃竄。他也跟著大家倉皇逃命，這才發現身後一名男子手持長刀，緊緊追趕，兩人間毫無阻擋，讓他在擁擠的手扶梯上慌亂不已。

持刀男子一度激動地揮舞武器，還大喊「快上去！都上去！」現場氣氛緊繃到極點。這位網友坦言，當時腦中一片空白，還曾懷疑是不是遇到什麼生存遊戲或角色扮演活動，直到意識到狀況嚴重，才全力逃生。

▲張文犯下隨機攻擊事件，誠品南西店宣布，12月20日休館一天。（圖／記者陳以昇攝）

服飾店員臨危救援　民眾集體避難
逃至二樓後，網友遇到三位外籍女性，他急忙用簡單英文提醒「有人有刀」，並第一時間向服飾店女店員通報。這位店員反應極快，立刻帶大家進入更衣室避難，還用流暢英文安撫外籍顧客，主動外出引導更多人到安全區，並強調必要時會鎖門確保大家安全。

大家躲在更衣室裡，外頭不斷傳來尖叫、奔跑和警笛聲，氣氛緊張到極點。等到警情稍緩，服飾店員又協助大家從側門走逃生梯離開誠品，帶領現場民眾全程冷靜處理，讓大家順利脫困。

危機之中展現勇氣　冷靜互助最重要
事後，網友在Threads大讚服飾女店員的勇敢和專業，表示她臨危不亂、全程照顧現場民眾，真的「超級無敵帥」。他也提醒大家，遇到突發危機時一定要保持冷靜，互相幫助，才能一起度過難關。

這起誠品南西店恐怖攻擊事件，讓台北市民經歷了一夜驚魂。雖然現場一度陷入混亂，但有勇敢的店員挺身而出，讓大家感受到人性光輝，也再次提醒民眾面對危機時，冷靜與互助才是最有效的自保方式。

12/17 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

