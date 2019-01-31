尾牙辦在峇里島！苗栗妹吃一半「進賬5萬」嚇傻：都有8月年終了　老闆佛炸

▲不要怕，老闆是真的狂發獎金給員工。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組陳怡伶／綜合報導

「公司倉庫大火損失350萬美元（約台幣1.1億元），但老闆照發年終獎金！」苗栗一名女網友被調到大陸分公司上班，但不論在哪裡，老闆依舊超級大方，不僅年終平均有8個月，她還被送到峇里島5天4夜員工旅遊，而且參加尾牙就算沒抽中一樣有獎800美金（約台幣2.5萬元），她能遇到這麼佛的老闆，都讓網友都羨慕哭了。

該名幸福女網友在臉書「爆廢公社」PO文說，老闆不僅發給員工平均8個月的年終，還送她們到峇里島5天4夜員工旅遊，也趁著尾聲時在當地舉辦尾牙抽抽樂，重點是28名員工人人有獎，運氣不好沒中也沒關係，「大家祝我好運，抽到頭獎或貳獎。」

▲28名員工人人都有獎。（圖／翻攝自爆廢公社）

她也貼出一張尾牙中獎項目，畫面中可見一共有6項大獎，頭獎是價值3053美元（約台幣9.5萬元）的「2兩金塊」；二獎是1800美元（約台幣5.6萬元）；三獎為1兩金塊，要價1526美元（約台幣4.7萬元），一到三獎獎品超奢華，但名額都各只有1人。

四獎則是美金1200元（約台幣3.7萬元），名額有5位；五獎美金1000元（約台幣3.1萬元），名額一樣5人；六獎雖是最少的安慰獎，但還是有800美元（約台幣2.5萬元），相當一般上班族的薪水，中獎名額共有15位。整場尾牙算下來，老闆砸了90幾萬近百萬的台幣，讓28名員工人人都有獎，可以笑著結束峇里島的旅程。

▲沒有開玩笑，一切都是真的！（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO手氣也超級好，在尾牙上抽中五獎美金1000元，正當爽到不行時，又聽到老闆加碼贈送600人民幣（約台幣1.9萬元），讓她整個嗨翻，直接抱走約5萬台幣返台，笑著過新年。

她也在貼文上寫道，她們公司絕對不是網友說的直銷，而是一間貿易公司，而且開年倉庫突然發生大火，損失近350萬美元資產，「但老闆還是一樣年終獎金照發，旅遊一樣出行，尾牙獎金不縮水，我老闆真的非常非常大氣！」每字每句都是真心讚揚老闆，真的沒有跟錯人。

▲希望這種老闆多一點。網友羨慕翻了。（圖／翻攝自爆廢公社）

這老闆大方程度猶如慈善家，讓網友紛紛留言羨慕說，「已跪」、「別人的公司，別人的老闆，別人的尾牙，別人的年終，不說了，來去擦眼淚」、「別人的老闆永遠最好...」、「別人總是高級人類我是猴，謝謝老闆的水果」、「請問公司有沒有缺正職的掃地專員」、「最近還是少開FB好了，看了這些年終文真的會難過QQ」。

也有網友分享自己的悲痛經驗說，他們公司一共有9人，頭獎家樂福禮卷2000元，二獎家樂福禮卷1000元，三獎則是現金500，年終還沒發，「老闆自己還在瑞士旅遊，果然別人的老闆總是不讓大家失望」。

▼網友羨慕翻了，不斷叨唸「別人的老闆總是不會讓我失望」。（圖／翻攝自爆廢公社）