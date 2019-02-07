同事都帶便當！他好奇「自己開伙卡省錢？」　網一面倒否定：但比較健康

▲許多上班族同時也是外食族。（示意圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

許多上班族的三餐都是在外解決，常常就是吃便當、飯麵類，但很有可能營養攝取不均衡。一名網友在PTT表示，聽同事說外面便當店很多都沒在洗菜，自己帶便當開伙比較好，讓他好奇發文問網友「自己開伙真的比較省錢、健康？」話題引起其他人熱論，大家紛紛留言「完全沒有比較省錢」、「錢康+1，省錢-1」。

網友在PTT的Gossiping板上發問「自己開伙真的比較省錢、健康？」文中表示，他聽同事說外面便當店很多都沒在洗菜，如果自己帶便當開伙既省錢又健康。他因為工作關係，幾乎三餐都外食，「但像吃自助餐基本上我不夾高麗菜（聽說菜越漂亮越多農藥）」。

他說，最近想省錢、自己開伙，「多帶點愛吃的蔬菜吃（外面燙青菜都很貴）」；但其實自己買菜，也不確定有沒有洗乾淨，就只是一種洗心安的感覺，「有沒有其實自己洗菜還比外面餐廳不乾淨的八卦？」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲網友認同自己開伙帶便當會比較健康。（示意圖／記者李佳蓉攝）

貼文意外引起熱論，許多人都直呼自己煮沒有比較省錢，「比較貴，認真」、「一個人不會比較省，家裡人要夠多才省得到」、「沒有比較省但比較衛生又不油膩」、「一個人吃沒有比較省，而且你還有時間成本沒算進去」、「基本上你自己買就不會買太爛的食材了，除非人多不然不省」、「省錢沒有，衛生肯定，健康看你放啥調味料」、「如果你煮一次可以吃兩三天，就有賺，不然就一家人吃」。

不過也有人說，說不省的人只是不懂怎麼省，「一堆不會省的在那邊說不省錢而已，你如果怕剩菜放太久就分小鍋這樣就不會重複加熱，雖然很花時間精力，但吃的健康也是省錢的一部分，還有就是，真的不用吃那麼多肉，一直想吃肉當然省不了」、「自炊主要是花時間」、「當然省啊雖然也不多，但你要會設計，堅持要一主菜三配菜的那你還是乖乖買便當。然後不要再算工錢了，自己煮就是拿時間和力氣換金錢，還在那算機會成本的，你又不是拿工作時間來煮飯」。

留言中還是有不少人推自己煮比較好，「自己買的食材成本不比商家大量採買便宜，但是品質可以掌握，烹煮方式也是，主要還是吃起來比較安心」、「健康衛生麻煩，但安心無價」、「自己煮2個多月，原本一個月餐費10000左右現在3-4千，昨天算一下這個月只花了1219元菜錢，3-4人吃供你參考」、「一定比較衛生，省的話最簡單就是挑當季食材去煮，好吃又省錢」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！