吃大埔鐵板燒！2菜+1小盤牛肉「白飯加10元」　他怒噴120太貴...網打臉

▲網友抱怨在大埔鐵板燒花了120元很不划算。（圖／東森新聞）

網搜小組／綜合報導

提起平價鐵板燒，不少民眾腦海中肯定會浮現「大埔」2字，只要100出頭的價格，就能享受現點、現做又入味的美食。不過近日卻有男網友抱怨，初次嘗鮮卻留下不好的印象，連白飯1碗都得花上10元才能吃，怒噴1餐120元不划算，沒想到文章一出就慘遭打臉！

男網友2日晚間在PTT發文，表示前一天是第一次走進大埔鐵板燒，最訝異的是白飯居然得另外花錢加點，「不是吃到飽」，1碗收費10元。他說，花了110元點牛肉當主菜，送上來只有小小一盤，另外搭配2樣蔬菜是常見的高麗菜和豆芽菜。

結帳時，牛入主餐110元再加上1碗白飯，一共花了120元。他抱怨，這個價格吃起來不便宜，同價位鐵板燒中應該不少CP值比大埔好才是，「下次不會再去了= =」。

▲大埔鐵板燒分店眾多，幾乎全台各縣市都吃得到。（圖／網友授權提供）

文章貼出後，多數網友感到傻眼，認為在物價高漲的時代中，大埔已經是平價、好吃的選擇了，「這樣很貴嗎？我覺得差不多啊」、「同價位還有哪家你講看看」、「大埔都能嫌貴？也太窮了吧」、「我倒是覺得大埔品質還算穩定，有些夜市鐵板燒難吃死」、「我覺得大埔可以吃很飽耶」、「大埔便宜又好吃，懂不懂啊你？」

不過也有些網友分析，大埔不同分店品質有不小的落差，可能是吃到較雷的店，「大埔不算貴，可是每家店的品質都不一樣」、「我這邊的內用白飯湯飲料無限」、「一開始覺得大埔很普，直到我去了新竹」、「三重有一家還可以續一次菜」、「寧夏旁的大埔還有白飯吃到飽，爽！」