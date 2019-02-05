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過年被逼婚...他問台女跟越南妹差別？鄉民一張分析圖解答

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▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,行人,保暖,禦寒,信義區,陰天,華南雲雨帶影響漸減,今日上半天,「北北基、東部」仍有小雨,陽光逐漸露臉；下半天水氣更減,僅剩迎風面(宜蘭、北海岸)有雨,其餘地區好天氣。迎風面雨勢，愈晚愈少。明後兩天水氣減少,全台幾乎好天氣。（圖／記者季相儒攝）

▲鄉民分析台妹vs越南妹，但帶有許多偏見。（圖／示意圖非當事人／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

過年期間回家團圓的時候，許多年輕人都會被長輩問結婚相關問題，一位鄉民就表示，他媽媽找了很多越南妹的照片給他，希望他挑一個好對象，另一位鄉民就幫他整理了越南妹和台妹的差別，引起網友們激烈討論，有人覺得有理，但也有人覺得根本是刻意貶低和歧視台灣女生，留言怒噓。

網友提到，「今天回家被逼婚了，家人拿了一堆越南妹的照片給我，起初我連看都不想看，但是看著看著GG inin der，都是這樣的大奶妹，你們會想娶越南妹嗎？」另一名網友回覆表示，家人會介紹越南妹表示認為願PO已經把不到台妹，且能拿出照片表示已有管道，「簡直是坐等水到渠成、機不可失」。

接著，這位鄉民非常好心的整理了越南女生和台灣女生的差別，不過卻稱跟台女交往是「愛台回收」，其中差別包含，台女年紀大、胸部小，「自助餐邏輯不通，要換腦」、「當公主養還不一定跟你結婚」、「出門要四輪載，還會嫌你國產車太舊」等等，越南女生就是「出門兩輪機車就ok」、「衣物脫了會說腦公加油」、「她眼中你是主公」。

有部分網友贊同原PO的分析「這篇文章100分」、「哈哈哈，好笑」、「分析精準」、「靠盃但我笑了」、「精闢，你怎麼沒娶」、「感謝分析，看完我決定單身了」、「很想反駁你，但卻沒有任何漏洞」。

不過，更多人認為，原PO的分析根本是自己的偏見，光年齡和胸部大小的設定就很奇怪，更不用說其他內在條件，幾乎都是主觀性貶低台灣女生，更多人怒罵，「充滿歧視與偏見，之於台女越女都是」、「純粹恨女性吧」、「台男自助餐」、「她眼中你是主公←你一定沒跟越女相處過，越女普遍強勢」、「低程度的男人就只能認識低水準的女人」、「可憐，吃不到葡萄說葡萄酸，這種水準當然遇不上好台女」、「會推的到底多魯」、「原來交女友找老婆也要看cp值，照照鏡子吧」。

▼鄉民整理台女與越南妹差別。（圖／翻攝自PTT）

▲▼鄉民整理台女與越南妹差別。（圖／翻攝自PTT）

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關鍵字：越南,越南新娘,台女,PTT,鄉民,仇女

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