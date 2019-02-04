台中男驚「台北女生比較美」...老司機5點分析　網戰翻：一半來自外縣市

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／綜合報導

一名台中大叔曾北上待過一段時間，他發現「台北女生」整體來看，比外縣市的漂亮許多，讓他實在想不透。對此，許多老司機留言分析，認為她們贏在化妝、打扮，以及大環境的影響；同時也有不少人吐槽問，「你有想過...那可能只是別縣市的人到台北唸書工作嗎？」

「為何台北女生比較漂亮？」來自台中的男網友問道，他表示，之前曾在台北待過一段時間，不知是否和化妝有關係，總之在他眼裡，台北女生比外縣市的漂亮，「究竟為何會這樣？很奇怪，台北男生跟台中、高雄男生差不會太多，但台北女生就是比較美。」

▲許多人認為，化妝打扮是關鍵。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

針對他的疑問，老司機們認為，除了化妝、保養的觀念盛行外，台北也有一堆醫美診所，矯正、微整、甚至動刀的人不計其數；而且南部天氣太熱，真的很容易脫妝，許多台北人到南部生活，也多會變得比較樸素，加上風俗民情，稍微打扮一下就可能被酸言酸語；另外，體重、身材也是一大關鍵，就有人笑說，「台北食物貴又份量少，立馬消瘦。」

po文一出，立刻掀起口水戰，鄉民紛紛回應，「因為台北路上八成都有化妝啊」、「待過幾個城市，我反而覺得台北女生平均比較不漂亮，但會穿著打扮，比較有女人味吧」、「打扮問題，有個台北同學到南部唸書穿著變超台，回來又變回韓美」、「周子瑜表示...」。

但也有不少人修正這個說法，認為應該說是「住在台北的人」，直言「你看到的一半大概都不是台北人」、「你以為看到的台北女生都是台北人嗎」、「你看到的一半都外縣市去der」。

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▼經濟條件可能也有關係。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）