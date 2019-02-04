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表姊逼小孩硬討紅包！28歲單身女「尷尬」掏錢：是我晚婚的問題

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▲幼兒，幼稚園，幼兒園，孩童，兒童。示意圖。（圖／CFP）

▲原PO的表姊硬逼她包紅包。（示意圖／CFP）

網搜小組／鄒鎮宇報導

過年紅包習俗多，給的金額、親戚間的輩分、有無工作及成家等，都是人情上的大學問。一名單身的28歲女子表示，她家習俗是分家後才要包紅包，但表姊卻硬要她的小孩來討紅包，讓她非常無奈。

該名女網友在PTT的「WomenTalk板」發文說，她家中的表兄弟姊妹都早婚，甚至小孩都長大了，而她則是28歲仍然單身；以前的過年期間，她也只會包紅包給媽媽及外婆，其他人都是口頭道賀而以。

但是，原PO的表姊去年卻硬逼25歲未婚的親妹妹包紅包給自己的小孩，進而也要求原PO送紅包，這突發的狀況讓她當場傻眼，也因沒有事先準備，場面一度尷尬。

▲紅包，開工，經濟，紅利，年終，獎金。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲網友對原PO表姊的態度都不能認同。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

事後，原PO的媽媽也非常生氣，認為家中的習俗是嫁出去分家後，才要額外包，否則都是一家一包的形式；但原PO轉念一想，認為晚婚是自己的問題，表姊的小孩畢竟還是晚輩，且小時都是單親一起長大，這才放寬心，決定今年包個600、800元，「會不會太吝嗇？」

網友看完紛紛留言，「小孩200就好了啦！」、「我們家反而是嫁人了不用包」、「200，其實包更多也無所謂，但討厭硬要」、「沒上國小前一律200」、「刮刮樂一張好了」、「幼兒園200國小600國中1000高中2000，給妳參考」。

「你表姊到底有什麼問題」也有網友認為表姊的態度很不好，「惹人厭的表姐... 200打發或乾脆不理」、「低端親戚最愛用紅包佔人便宜」、「表姐這種態度，我大概會買玩具鈔票包給她小孩」、「有小孩也是他自己的問題啊，這種來討的就別包了」、「表姐自己想收錢叫兒子跟你討 真好意思XD」。

ET快訊
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表姊逼小孩硬討紅包！28歲單身女「尷尬」掏錢：是我晚婚的問題

關鍵字：紅包,單身,表姊,PTT

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