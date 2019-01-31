確定了！2020台灣燈會在台中　林佳龍臉書發文「恭喜盧秀燕市長」

▲交通部長林佳龍宣布好消息，2020台灣燈會落腳台中。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

觀光局上午宣布「2020台灣燈會」及「2021台灣燈會」確定落腳台中、新竹市。交通部長林佳龍稍早在臉書發文指出，很開心台中的美好和條件獲得評委肯定，他也恭喜台中市民和盧秀燕市長，屆時觀光局會跟地方合作，把燈會辦得精彩、圓滿。

下一屆及下下屆台灣燈會主辦地上午出爐，觀光局表示，經召開主辦縣市評選委員會，結果報經交通部轉行政院於108年1月30日核定，「2020台灣燈會」由臺中市獲選；至於「2021台灣燈會」由未舉辦過台灣燈會的新竹市獲選。

▲繼2015年台灣燈會在台中後，2020年台中市政府也再次成功出線，將舉辦鼠年台灣燈會。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

對此，林佳龍稍早也在臉書發文宣布這項好消息，他說，台灣燈會今年就滿30了，很開心台中的美好和條件獲得評委肯定，繼上一次2015年燈會在台中舉辦，今年台中市政府再次送件，也成功出線。2020鼠年台灣燈會將在舉辦台中花博的后里馬場、葫蘆墩公園，及水湳中央公園，和全台朋友碰面。



林佳龍指出，台灣燈會從草創到現在，一年比一精彩，源於本土、傳統精神，也逐漸科技化、國際化。今年台灣燈會在屏東，也突破以往選用特色物產做主燈，在地土地精神更加濃厚。



明年台灣燈會在台中，恭喜台中市民和盧秀燕市長，交通部觀光局會和地方合作，把燈會辦得精彩、圓滿。