曝今年計畫之一「開始跑外送」！歐馬克：每天有空就接一兩單

電台主持人歐馬克19日在粉專表示，自己今年的計畫之一就是跑外送，選了某平台的「徒步外送」模式，強調可自選接單、不會被系統塞單，想用走路送貨把健康、體驗和觀察生活一次打包，「送貨讓我接觸到平常不會接觸的人，也讓我知道了很多我不知道的店，我覺得是個很新奇的體驗。」

鼓吹人消費刷卡的機構副總裁 因財務掙扎跑外送

歐馬克先是分享一篇關於高學歷白領跑外送的報導，主角是48歲行銷專家傑・曼德爾（Jay Mandel），有哥倫比亞大學碩士、待過IBM與Mastercard，現在在紐約送Uber Eats。

他整理報導重點，包括「親友覺得高學歷的他不應該淪落至此」、「這份工作讓他沒有感覺到被感謝」、「被演算法控制塞單，讓他覺得身不由己」，以及「中年失業是系統性原因……從未想過自己會在財務上如此掙扎，而且感覺身邊許多朋友都處於類似的處境」。

不是賺錢 歐馬克為健康「一單能走3000步」

接著，他分享自己今年的計畫之一就是跑外送，剛好得知某平台有徒步外送功能，「而且是自選接單，系統不會塞單給送貨員」。他透露自己「每天有空的時候就接個一兩單」，一單大概能多走3000步；如果路線剛好在回家路上，「我就會走路回家，讓我的步數增加個5000多步。」

他坦言，送貨經驗很新奇，因為能讓他接觸到平常不會接觸的人，也知道了很多自己不知道的店，甚至還能「一窺人家家裡一隅……滿足我看房的樂趣。」關於送貨，他感受到的是交件人跟收件人態度都很好，反而是外界對這份工作有刻板印象，像是「大樓的警衛、飯店負責開門的」，偶爾會讓人感到不被尊重，但他也補一句「也只是少數個案啦！」

有了這樣的經驗，他希望大家多注意外送員、送貨員、清潔隊員，「這些人不是隱形人」，能的話多給認同與鼓勵；並分享自己跑外送的理由，「大多數人是為了賺錢，我是為了健康」，還形容接單完成任務像「真實世界的遊戲體驗」。