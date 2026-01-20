　
生活 生活焦點

月薪3萬6！他在傳產上班「年終17萬」　存款曝全傻眼：香到爆

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多公司近期都發了年終獎金，幾家歡樂幾家愁，有網友表示，自己在傳統產業工作，月薪約3萬6千元，扣掉雜費實領約3萬3。這次公司發年終獎金，他拿到17萬多，但算下來，全年收入仍不到60萬，讓他忍不住直呼很想哭，覺得自己是人生失敗組，貼文曝光後掀起熱烈討論。

該名網友在Dcard心情板發文表示，自己在傳產工作多年，薪水始終不高，「一個月三萬六，扣完剩三萬三」，即使年終有17萬多，整年下來收入還是偏低。他感嘆，這樣的薪資結構讓人對未來感到無力，也對長期在傳產發展感到迷惘，認為努力與回報並不成正比。

原PO也提到，雖然多年來省吃儉用，加上投資股票，累積了600多萬元的資產，但因為沒有成家、沒有買房，也沒有買車，近期又和交往多年的女友分手，情感與生活同時陷入低潮。他坦言，現在37歲卻不知道還能去哪裡，對人生方向充滿焦慮，甚至覺得自己一路走來相當失敗。

大票羨慕炸「根本單身貴族」

貼文曝光後，立刻引發大量網友留言，不少人認為原PO其實已經贏過很多人，「怎麼覺得你這條件還不錯啊？」「看來我真的待過太多鬼公司，年終至少5個月的傳產欸（以你的月薪來說蠻多的），我真的沒遇到過」、「年收入60萬，如果以前工作沒有更高，37歲能存到600萬滿厲害的。也可能是很自律定期定額，能堅持也是很厲害。」

也有網友直呼，不在年薪高低，而是資產與生活選擇，「存款加股票六百萬，你感覺無望？ 不買房結婚生子，你幾乎可以環遊世界了欸」、「你的存款想要花錢找快樂的話，足夠快樂到死了，600萬，自己一個人花，香到爆」、「比我強啊！我34，我年收不到50萬，還不是活得好好的，存款150萬、沒車沒房。」

01/18 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

許光漢、邊佑錫、坂口健太郎　台韓日泰男神同框了！

