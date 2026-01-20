用4年電池健康度100%！iPhone捷徑「神級操作」曝光　大票人衝擊

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

iPhone隱藏許多寶藏功能，許多使用者卻從未開發。一名網友近日分享，利用iPhone「捷徑」創造出的實用功能，釣出不少內行分享神技，這也讓大票果粉感嘆，「看完留言發現，我對自己iPhone功能的認識，接近一無所知。」

捷徑神人出列！自動化串連超便利

網友在Threads發文，詢問大家如何使用「捷徑」這項小功能，同時也表示「目前自己覺得最方便的一個捷徑，是設定每天固定在下午兩點，自動把手機鈴聲調整到40%。」

沒想到，PO文竟釣出一票大神，分享各種實際應用情境。有網友表示，自己寫了一個記帳捷徑，可以直接把消費內容記錄到Excel；也有人設定關掉起床鬧鐘後，手機會自動播報當天氣溫與降雨機率，讓人不用睜眼就能掌握天氣狀況。

▲網友透露，關掉鬧鐘後，手機會自動播報氣溫和降雨機率。（圖／翻攝自Threads）

感情、工作、娛樂 全靠捷徑處理

部分網友則把捷徑應用在生活與工作節奏中，包括每天固定時間傳訊息問女友「晚餐吃什麼」；定位到公司後，自動進入專注模式、午休時間靜音、連上耳機就開啟YouTube，甚至連上CarPlay後自動播放音樂。

還有網友分享，藍牙耳機斷線後，手機會自動把音量降到0，避免聲音突然外放造成尷尬；也有人透露，自己是設定截圖哏圖後，會自動存進指定相簿；或到公司附近時，自動跳出記帳畫面。

電池健康度100% 秘訣曝光

在眾多分享中，一項「護電池」捷徑讓網友全跪了！有內行人透露，他設定充電到75%，就播放音樂提醒拔掉電源，靠著這招勤勞保養，上一支iPhone 14用了快四年，電池健康度竟然還是100%。

▲有神人利用捷徑功能，讓電池健康度維持在100%。（圖／翻攝自Threads）

網友自嘲：我買iPhone是浪費錢

面對各路高手的神級用法，不少網友看完整串留言後深感震撼，紛紛回應「看完這串覺得我買iPhone是浪費錢」、「抱歉，我把我的iPhone用得像Nokia」、「看完留言發現我對自己iPhone功能的認識接近一無所知」、「好強，抱歉我把哀鳳當笨蛋手機用」、「看完留言覺得大家的手機都是工具，只有我的手機是玩具」、「看完發現，我花三萬多買手機，然後我其實只用了其中50塊的功能」。

事實上，iPhone「捷徑」除了處理手機事務，更能與智慧家電連動。只要設定好「自動化」標籤，就能實現返家自動開燈、偵測下雨提醒帶傘等進階功能。這類高度客製化的腳本，正逐漸成為智慧生活不可或缺的一環。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

如何設定「充電到 75% 播放音樂」？

1.開啟捷徑App：切換到下方的「自動化」分頁，點擊右上角的「+」號。

2.選擇觸發條件：在選單中下滑找到「電池電量」。

3.調整百分比：將滑桿拉至75%，並下方勾選「等於75%」或「升到75%以上」（建議選擇「等於 75%」）。

4.選擇執行方式：勾選「立即執行」，並確認「執行時通知」可以視需求開啟，然後點擊「下一步」。

5.建立動作：點擊「新空白自動化」，在搜尋欄輸入「播放音樂」或「朗讀文字」。

6.播放音樂：選擇後點擊「音樂」欄位，從您的音樂庫挑選一首大聲的歌。

7.朗讀文字：輸入「電量已達75%，請拔掉電源」，手機就會用Siri的聲音對您喊話。

8.完成設定：點擊右上角「完成」即大功告成！

