定期定額1年了！她「1原因」考慮停扣　一票搖頭：你乾脆定存

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝） 

▲原PO考慮定期定額是否要停扣。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近期台股走勢強勁，衝破3萬1000點。一名女網友近日便發文表示，她採取定期定額的方式投資，但隨著大盤不斷創新高，她發現現在扣款能買到的股數變得相當少，她是否該暫停扣款觀望呢？貼文曝光後，引起討論。

台股創新高！女網友猶豫該不該停扣

這名女網友在Dcard上，以「最近台股高到好誇張，定期定額需要停扣嗎？」為標題發文，提到大家都看到台股已來到3萬1000點。她自己是從去年四月那波開始定期定額，當初因為怕賠錢，只敢下點小錢。如今股價創高，她發現能買到的股數根本不多，因此詢問大家在這種創高點的時刻，有需要先停扣觀望嗎？還是要繼續執行原本的投資策略？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「定期定額就是讓你不用煩惱高低點的問題，連這樣都煩惱，你乾脆去定存」、「萬元大關到一萬七到兩萬五到現在三萬一，定期定額就是放棄思考的方式」、「定期定額就是，不管怎樣你不要管他，不然你定期定額幹嘛？沒有人能找到最低點，你不如定期定額處理」。

還有網友表示，「你這樣怕東怕西的性格不適合投資股票，乾脆賣一賣吧，別進場了 」、「現在的高點是未來的低點」、「上週破新高時我也有想過，結果上週的價格已經是今天的低點」、「之前也因為太高而停扣約半年，半年後就後悔當初停扣了，現在不論高低就是定期定額，跌多加碼就好」。

