超商發熱衣、奶茶買1送1　新品「甜甜圈炸雞堡」亮相

▲超商因應低溫，推出保暖商品、熱食優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

適逢24節氣「大寒」，加上冷氣團影響，今（20）日起北台灣明顯降溫，超商紛紛推出防寒優惠。7-ELEVEN祭出熱食熱罐、保暖用品優惠，包括發熱衣、熱飲買1送1等；全家也有機能發熱衣「第2件7折」，熱食、熱飲也有組合優惠。

★7-ELEVEN

●關東煮買4送1

7-ELEVEN熱食自助區「關東煮」和日本「加賀屋」合作，開發全新湯頭，今年冬季3千多家門市販售，還推出新品「金黃蝦仁餅」，即日起至2月3日，關東煮全品項任選「買4送1」優惠。

●熱罐、飲品優惠

7-11祭出多款「熱罐」暖飲商品，指定品項任選「第2件8折」。包含屋馬技術指導的「屋馬枸杞雞湯」（39元，限定門市販售）、加入文旦與黃金柚果肉的「萬波柚香粒粒」（35元）、「玉米濃湯」（49元，限定門市販售），以及「蠟筆小新布丁風味牛乳」（39元）。

▲CITY PEARL「珍珠焙火烏龍奶茶」限時買1送1。（圖／業者提供）

此外，CITY TEA於全台門市推出冬季甜品與飲料優惠。自1月21日至2月3日，指定「超有料」系列甜品任選2杯99元，品項包含「黑金燒仙草」、「椰香芋見西米露」與「黑糖粉粿剉冰」，最高可現省71元。

另針對飲品，CITY PEARL「珍珠焙火烏龍奶茶」於1月25日限時推出「買1送1」優惠，提供消費者在冷天氣中補充熱飲選擇。

●發熱衣買1送1、暖暖包優惠

即日起至3月3日，走進7-11就能買到保暖商品，「小白兔暖暖包」（手握式／貼式）任選「第2件5折」；「韓國大邦大容量暖暖包」2件88元，1月30日至2月1日單件特價39元。

▲暖暖包優惠。（圖／業者提供）

UNIDESIGN輕暖發熱衣（原價499元）指定品項「買1送1」，另有Injoyyi保濕潤唇蜜（原價129元），即日起至3月3日「買1送1」。

▼Injoyyi保濕潤唇蜜「買1送1」。（圖／業者提供）

●話題新品「甜甜圈炸雞堡」

因應冬季，7-ELEVEN於大台北地區限定約1,300間門市，推出季節話題新品「甜甜圈炸雞堡」，售價119元。以Mister Donut波堤甜甜圈作為漢堡體，夾入肯瓊風味雞胸排，搭配美乃滋與蜂蜜風味醬，主打甜鹹口味組合，提供冬季熱食新選擇。

▼超商新品「甜甜圈炸雞堡」。（圖／業者提供）

●加熱飯糰、湯品、熱湯麵

7-ELEVEN推薦多款可加熱飯糰，指定品項第二件省10元，還有多款溫暖湯品「米香台菜麻油雞」、「元進莊薑母鴨」、「莊松榮藥燉排骨」、「胡椒豬肚湯」、「Homealx膳馨 古早味蒜子雞湯」。

1月21日至2月3日，門市推出兩款季節限定湯麵，包括「蕃茄蛋湯麵」、米其林必比登推薦名店「可口牛肉麵」合作的「紅燒牛肉麵」，期間可享OPENPOINT點數加價購，最低1點加價79元。

另於御料小館同步推出「沙茶石頭鍋」，以牛頭牌沙茶醬、直火爆炒蔬菜與炸芋頭入湯，點數加價購最低1點加價99元，提供會員專屬優惠。

●火鍋專區、韓式湯飯優惠

7-ELEVEN超過4,000間門市「饗喫鍋火鍋專區」，超過百款小份量火鍋周邊，1月21日起至2月17日，多款日韓進口湯底折扣。近期主打年度話題餐廳「金春喜韓廚」授權，推出「泡菜豬肉湯飯」、「大醬豆腐湯飯」，簡單加熱微波就能吃，原價225元，即日起至2月17日特價199元。1月21日至2月3日，話題新品米大師湯泡飯，共有「麻油雞、番茄羅宋」口味，任選2件9折。

★全家

全家看準保暖與熱食需求升溫，整合門市現做熱食、溫罐飲品與禦寒服飾，推出一系列暖身、暖胃、暖手的商品與優惠，從即食餐點到日常補給，提供消費者在寒流期間的便利選擇。

▲全家指定發熱衣任選「第2件7折」。（圖／業者提供）

●機能發熱衣優惠

在禦寒穿著方面，「全家」FamiCollection發熱衣成為不少通勤族與戶外族群首選，指定款式享任選「第2件7折」。包含售價699元的石墨烯發熱衣、649元的極暖絨發熱衣，以及439元的無重力發熱衣，主打輕量、保暖與日常好搭。

●熱飲優惠

暖身飲品同樣備齊，「全家」門市溫罐系列飲品推出任選2件8折優惠，涵蓋FamiCollection金桔國寶茶、桂圓紅棗茶（各30元），以及台農巧克力保久乳、麥芽保久乳（各35元），另有伯朗咖啡與伯朗藍山咖啡（各30元），適合在低溫時補充，隨手暖身。

▲全家溫罐飲品優惠。（圖／業者提供）

●熱食、炸烤物優惠

熱食部分則鎖定重口味與高飽足需求。南洋酸辣燙品牌「馬尚煮」推出全品項任選4入69元，主打酸辣湯頭在寒冬中快速暖胃；現做熱食區「SOHOT炎選」（限店販售）同步推出多項優惠，包括塔塔醬鱈魚排單件特價49元（原價59元）、炸物桶任選8支320元，以及現烤點心與炸烤物「任選2件88折」，另有葡式千層蛋塔6入盒裝售價222元，適合多人分食。

▲▼全家熱食優惠。（圖／業者提供）

●咖啡優惠

飲品方面，全家也透過「隨買跨店取」擴大熱飲選擇，Let’s Café大杯特濃美式或拿鐵、大杯單品美式或拿鐵，皆可享同商品「加10元多1件」優惠。