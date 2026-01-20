6歲女童吹氣球「五官被黏住」倒地抽搐、唇發黑　剩一灘尿！險喪命

▲6歲女童遭氦氣灌喉。（示意圖，非新聞當事人／記者姜國輝攝）



台南一名父親分享驚險經歷，家中6歲大女兒因氦氣氣球意外，差點失去生命。當時女兒因氣球破損，下意識對嘴吹氣，卻遭鋁箔氣球套頭黏住口鼻，瞬間吸入大量氦氣倒地昏迷、抽搐並出現尿失禁情況，所幸家人及時發現送醫，女童最終撿回一命，「幸好，她被救回來了，但這個畫面，我一輩子都不會忘。」

氣球破洞想補氣 6歲童吸入氦氣倒地



女童父親在Threads發文，近期買了漂浮卡通鋁箔氣球給三名子女玩，其中6歲大女兒發現心愛的彩虹小馬氣球破洞漏氣，下意識對嘴吹氣想補氣，未料氣球瞬間套住頭部並緊貼口鼻，大量氦氣灌入呼吸道，「發現的時候，她已經躺在地上，尿失禁、失去意識。」

女童嘴唇發黑緊急送醫



當時父親剛從廁所出來，看到女兒倒地驚覺情況不對，立刻將氣球從女童臉上拔開，發現女童嘴唇已發黑，「那一刻真的很近，近到你會突然明白，生命不是『差一點』，而是如果再慢幾秒，世界就不一樣了」。隨後緊急送醫搶救，女童才逐漸恢復意識，目前已無大礙，

父親提醒所有家長，「氦氣氣球不是玩具，不是嚇唬人，是會出人命的那種。今天，我女兒回來了，但這個畫面，我一輩子都不會忘。」

