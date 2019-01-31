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「逼穿紅背心」拍影片PO網！黃國昌再開砲台鐵：難動高層硬幹意志

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▲▼林佳龍視察台鐵樹林調車廠。（圖／記者湯興漢攝）

▲台鐵局近日陸續發放7000件紅背心要求員工穿上。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／台北報導

台鐵局近日大動作發放7000件紅背心，要同仁在春節疏運期間穿上，惹來基層不滿，不僅批評背心上「我愛台鐵，安全第一」字樣是假改革、真作秀，還有不少人發起拒穿運動。對此時代力量立委黃國昌在29日就已痛批「搞這種表面功夫到底是在幹嘛」，今（31）再開砲，「顯然只是希望好好做實事的民眾心聲，還是無法動搖台鐵高層硬幹的意志」，指出自己無法認同局內要員工穿上PO網的行為。

▲▼台鐵紅背心。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

▲立委黃國昌指出，台鐵局要求在各站站長帶領下，穿著紅背心並喊出指定口號，拍完影片後回傳及上傳台鐵官方臉書。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

黃國昌在臉書上貼上一張截圖，內容為要求台鐵同仁在各站站長帶領下，穿著紅背心並喊出指定口號，拍完影片後回傳及上傳台鐵官方臉書，對此感到相當氣憤。黃說，原以為經過輿論風波，台鐵局高層會懸崖勒馬，結果剛剛上fun台鐵的臉書看看，竟然真的有一堆奉指示上傳的制式宣傳口號影片，「顯然只是希望好好做實事的民眾心聲，還是無法動搖台鐵高層硬幹的意志」，並在文末感嘆「唉，基層同仁，真的辛苦你們了」。

▲▼台鐵紅背心。（圖／台灣鐵路產業工會提供）

▲台鐵產工批評紅背心是在作秀。（圖／台灣鐵路產業工會提供）

台灣鐵路產業工會於29日就發表聲明，認為台鐵局在普悠瑪事件後，竟採買7000件「我愛台鐵，安全第一」紅背心誓言拚安全，並要求員工在春節期間穿，認為根本是「假改革真作秀」，直指背心上8個字也超諷刺，對行車安全一點幫助也沒有，台鐵員工得知後也直呼「好俗氣好像選舉背心」、「對安全完全起不了效果」。

一位不具名的台鐵員工向《ETtoday新聞雲》記者透露，覺得設計非常不合時宜，像粗糙濫製的選舉背心，「非常俗氣」，他強調不是說反對穿背心，而是覺得必要性有待討論，畢竟台鐵局這幾年來在制服上做了蠻多變革，已經很好看了無須畫蛇添足，也許在主管眼裡很喜氣，但在年輕員工眼中，是很愚蠢的方法，「若局長想表達更愛組織，個人認為是很愚蠢的辦法」。

▲▼ 台鐵樹林調車廠,台鐵局長,台鐵紅背心 。（圖／記者湯興漢攝）

▲台鐵局長張政源表示希望藉由穿背心展現台鐵改革決心。（圖／記者湯興漢攝）

面對「紅背心之亂」，交通林佳龍昨（30）也回應說他知道是台鐵是為了提振士氣以及提高辨識度，但希望台鐵能夠有同理心，已提醒局長，備料跟妥善率的也要提升才行。

對此，台鐵局長張政源回應，這是像社會改革的決心，穿著紅背心讓大眾對台鐵更有信心，「知道穿背心不能完全改善安全，但會藉由穿背心展現決心」，另外每當疏運期間或發生事故時，考量車站服務人員辨識度不高，容易造成旅客因找不到相關台鐵人員協助而產生抱怨，此背心穿著時間將配合台鐵局疏運期間、特殊節慶或因應事故，請第一線旅客服務同仁穿著。

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關鍵字：台鐵,紅背心之亂,黃國昌,戰神

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