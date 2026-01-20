交通事故去年1至10月奪命2338人　行人死亡創18年同期新低

▲去年1至10月交通死亡2,338人，較前年同期減少96人。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

根據交通部統計，去年1至10月交通死亡2,338人，較前年同期減少96人（3.9%），其中以機車事故死亡1,418人最多，其次為高齡者死亡1,014人，行人死亡295人則創下18年來新低。

交通部政務次長陳彥伯今天主持道安記者會表示，去年1至10月交通死亡2,338人，為108年以來同期最低，行人死亡也是97年以來最低，其中，機車事故死亡1,418人最多，其次為高齡者死亡1,014人，行人死亡295人、酒駕造成死亡127人、兒少死亡53人。

若以縣市來看，以台南市整體死亡256人最多，較前年同期增加25人；台中市則是行人死亡53人最多，較前年同期增加10人。另外，若以各縣市整體每十萬人死亡人數分析，整體死亡人數前三名依序為屏東縣、嘉義縣、雲林縣；行人死亡人數前四名為嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣。

交通部表示，去年行人早開時相已完成1,952處，台北市及桃園市均超過300處，而雲林縣及嘉義市目標均為7處，僅分別完成2處；行人專用時相總計已完成401處，以台北市126處最多，其次為台南市75處，而雲林縣目標5處僅完成1處，嘉義市目標7處僅完成2處。